Luca Aquino & Carmine Ioanna “aQustico” @Domus Ars, Napoli

Di Mario Catuogno by SpectraFoto

Giovedì 30 marzo, alla Domus Ars di Napoli, un bellissimo concerto di Luca Aquino e Carmine Joanna in “aQustico” per il Napoli Jazz Winter 2017 organizzato dall’Associazione Napoli Jazz Club diretta da Michele Solipano.

Aqustico è il giusto coronamento di un cammino artistico del trombettista, tutto improntato sulla qualità e sulla sperimentazione.

Non solo le svariate e diversissime collaborazioni con molti musicisti e progetti differenti (tra i quali nel 2016 l’evento “Manu & Friends” e nel 2017 il progetto “Petra”), ma anche questa sua predilezione per la ricerca raffinata del suono che ne esaltano i pregi, che sono essenzialmente, oltre ad un indiscutibile talento, la generosità, la curiosità e la veracità.

In “aQustico” un suono mai scontato e banale, un insieme di stili musicali differenti, fino a sfociare in un particolarissimo “progressive“ e in un’apprezzatissima capacità di improvvisazione a lui particolarmente cara.

Nell’album la formazione è più ampia, ma per il concerto si è presentato sul palco con la sola presenza di Carmine Ioanna alla fisarmonica per un duo davvero riuscitissimo.

Pubblicata il 03/04/2017