Joe Barbieri “Origami” @Castel Sant’Elmo, Napoli

Di Mario Catuogno by SpectraFoto

Splendido inizio per la X edizione di S. Elmo Estate 2017, organizzata dall’Associazione Napoli Jazz Club e Incroci Sonori, con il concerto apprezzatissimo di Joe Barbieri. Talento italiano scoperto da Pino Daniele, ha collaborato con tantissimi musicisti italiani ed internazionali come Omara Portuondo, Stefano Bollani, Paolo Fresu, Stacey Kent, Peppe Servillo solo per citarne alcuni. Il concerto ė stata l’occasione per presentare, ad oltre due anni dal suo precedente progetto “Cosmonauta da appartamento”, il suo nuovo disco “Origami”.

Il nome, come ha evidenziato lo stesso artista, vuole mettere in evidenza la magia della vita che, attraverso eventi e accadimenti, trasforma le persone e la vita stessa in opere d’arte, cosi come accade ad un foglio di carta che, grazie alle mille pieghe possibili, si trasforma in una splendida opera d’arte.

Cantautore dei sentimenti e con un modo di porsi sul palco signorile ed elegante ha conquistato la platea con i brani del nuovo disco come “Un posto qualunque”, “Sincronicità”, “Una tempesta in un bicchiere d’acqua”, oltre ai brani di sempre come “Itaca”, “Scusami”, “Cosmonauta da appartamento” e una bellissima “Microcosmo”, con la quale Barbieri si congeda dal pubblico tra gli applausi.

Prossimo appuntamento della rassegna l’11 luglio con Paolo Fresu e Uri Caine in “Two Minuettos”.

Pubblicata il 10/07/2017