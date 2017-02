Israel Varela Group feat. Karen Lugo in “Frida en Silencio”@Hotel San Francesco al Monte, Napoli

Di Mario Catuogno by SpectraFoto

Quando capita di ascoltare un concerto strutturato in modo tale da emozionare il pubblico dall’inizio alla fine, è facile poi trovare le parole per poter invitare quelli che non hanno avuto la fortuna di esserci, a non perdersi tale evento. Tutto questo domenica 12 febbraio nella Sala del Refettorio dell’Hotel San Francesco al Monte organizzato dall’Associazione Otto Jazz Club di Napoli per il concerto “Frida en Silencio” del batterista e compositore Israel Varela, con Luca Bulgarelli al contrabbasso, Angelo Trabucco al piano, Serena Brancale voce, e la ballerina Karen Rubio Lugo.

Un omaggio all’Artista Frida Kahlo, con brani inediti e composti sui singoli episodi della vita dell’Artista, intriso di vera poesia e magia sulle note di Varela e degli altri musicisti sul palco, ma anche alla bravura sempre più evidente di Serena Brancale che ha affascinato tutti con la sua inconfondibile voce ed eleganza, e al talento indiscutibile della ballerina Karen Rubio Lugo che ha coinvolto ed emozionato tutta la platea accompagnando i brani con passi di flamenco e di danza assolutamente sublimi.

Israel Varela è compositore, arrangiatore, cantante, produttore ha collaborato con i maggiori artisti jazz del mondo in tour mondiali che hanno toccato i più grandi teatri e festival jazz in Europa ma anche in tutti gli altri Continenti del Mondo. Il suo stile coniuga in maniera assolutamente perfetta jazz, latin e flamenco ed oltre ad essere uno straordinario batterista, si è espresso anche al pianoforte e alla voce. Oltre ai brani del suo ultimo album “Invocations” ha incantato tutti con il brano “Cuando”, omaggio al talento di Pino Daniele che ha ricordato con autentica emozione.

Pubblicata il 14/02/2017