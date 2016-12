“Intuitus”, Odifreddi incontra il Trio Experience@Basilica di San Giovanni Maggiore, Napoli

Di Mario Catuogno by SpectraFoto

Concerti, rassegne, Festival di musica jazz e non solo sono, ormai, eventi che vengono realizzati quasi ogni giorno nella nostra città. Idee originali come quella di ieri sera, mercoledì 14 dicembre, ispirata da Miki Belmonte che ha reso possibile l’incontro tra Prof. Odifreddi e i musicisti del Trio Experience (Pericle Odierna fiati, Lello Petrarca pianoforte, Enrico del Gaudio batteria) all’interno della Basilica di San Giovanni Maggiore e organizzata a cura dell’Associazione culturale La Musa Partenope, diretta da Ciro Costabile, in collaborazione con l’Associazione Napoli Jazz Club di Napoli, diretta da Michele Solipano, si è rivelata un evento davvero straordinario.

“Intuitus” significa appunto “Intuizione”, e l’intuizione ieri è stata quella di “creare” musica mentre il professore Odifreddi, incuneandosi tra un brano e l’altro, basandosi sulla sua sapienza e sulla sua capacità divulgativa, è stato capace di illustrare al pubblico, tramite modelli matematici e una sorta di “gioco” continuo di previsione e di risposte ai quesiti della vita, analisi approfondite e ragionamenti validissimi che hanno portato il numeroso pubblico presente a soffermarsi su tantissimi argomenti e ad apprezzare sia la musica dei musicisti sul palco che le parole e gli insegnamenti del Prof. Odifreddi.

Alla fine il Professore Odifreddi ha spiegato la correlazione tra i palindromi con la musica, con esempi semplici di parole palindrome, allo stesso modo la musica può essere eseguita come un palindromo.

Un progetto quindi questo di “Intuitus” che si è rivelato un grandissimo successo e che sarà riproposto in altre sedi e altri festival della Musica a breve.

Testo di Annamaria De Crescenzo

Foto di Mario Catuogno

Pubblicata il 17/12/2016