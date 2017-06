Iggy Pop @Medimex 2017 (Bari)

Di Titti Fabozzi

Il Medimex 2017 nel segno dell’iguana del rock, Iggy Pop che ha infiammato i 50mila spettatori che hanno gremito piazza Prefettura a Bari, sabato 10 giugno. Il settantenne ex cantante degli Stooges, passato alla storia anche per le performance eccessive ed altamente teatrali che ne hanno fatto un iconoclasta innovatore del rock è stato accompagnato on stage da Kevin Armstrong (chitarra), Ben Ellis (basso), Mat Hector (batteria) e Seamus Beaghen (chitarra e tastiere). In scaletta 20 pezzi per due ore di infuocata performance live, con un’apertura incredibile che ha visto, uno dopo l’altro susseguirsi capolavori come “I Wanna Be Your Dog”, ”Gimme Danger”, “The Passenger” e “Lust For LIfe”, entusiasmando gli spettatori accorsi in Puglia da ogni parte d’Italia. Tra i brani proposti anche “Gardenia” (tratta dall’ultimo lavoro “Post Pop Depression”), “No Fun”, “1969″,”Real Wild Child”, “Candy” e la conclusiva “Loose”.

Pubblicata il 13/06/2017