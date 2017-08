Gerardo Di Lella Jazz Orchestra meets Diane Schuur @Castel Sant’Elmo, Napoli

Di Mario Catuogno by SpectraFoto

Lunedi 31 luglio l’ultimo concerto della X Edizione di Sant’Elmo Estate 2017 con la Jazz Orchestra di Gerardo di Lella accompagnata dalle due volte vincitrice del Grammy Awards Diane Schuur. A cinque anni di distanza dalla collaborazione discografica nell’album Napoli&Jazz, che ospita tra i più grandi solisti jazz del mondo, il Maestro di Lella e la Schuur si sono incontrati sul palco in cima al castello per eseguire le più belle pagine del song book americano. Tra i pezzi proposti: Speak low, Our love is here to stay; gli inediti Osted e Petit champignon; partiture originali registrate dalla Count Basie Orchestra espressamente per la Schuur, fra cui I just found above love, Besame mucho, Luisiana Sunday Afternoon, Easy to love, I caught a touch of your love e la celebre Deedle’s Blues.

Oltre alla bravura di tutti i musicisti e al talento del Maestro Di Lella, compositore e direttore d’orchestra impeccabile, il concerto è stato un assoluto successo grazie alla disponibilità e alla bravura di Diane Schuur. Il pubblico entusiasta le ha tributato applausi a scena aperta dal primo brano eseguito con l’Orchestra fino ad una emozionante Georgia, suo personale omaggio a Ray Charles, con il quale si esibì alcuni anni fa in un tour di grandissimo successo.

Pubblicata il 03/08/2017