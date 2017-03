Denise King & Hammond Groovers @Teatro Summarte, Somma Vesuviana

Di Mario Catuogno by SpectraFoto

Venerdì 17 marzo al Teatro Summarte di Somma Vesuviana (NA) la serata conclusiva della III Edizione della rassegna “Jazz & Baccalà” diretta da Elio Coppola, è stata affidata alla bravura ed al talento di Denise King e gli Hammond Groovers formato da Elio Coppola alla batteria, Antonio Caps all’hammond, Daniele Cordisco alla chitarra.

Denise King cantante americana dal timbro vocale soul e gospel molto raffinato, e capace di interpretare magistralmente sonorità sia jazz che rithm & blues, ha letteramente conquistato il pubblico presente con la sua enorme energia e la sua particolare predisposizione a creare il giusto feeling con il pubblico stesso.

Scoperta da Dexter Wansel, produttore, arrangiatore e regista della Philadelphia International Records, Denise King, ha nel suo attivo quattro album di successo e magistrali live-show nei più prestigiosi jazz club, festival e teatri di Philadelphia, Atlantic City e New York. Tra i tanti progetti e collaborazioni ci sono musicisti internazionali come: Bobby Durham, Archie Shepp, Mickey Roker, Roy Hargrove, Christian McBride, Orrin Evans, Uri Caine, McCoy Tyner e le grandi star del blues Ruth Brown e Koko Taylor, fino alle pop star del calibro di Billy Paul e Celine Dion.

Il concerto diventa l’occasione per presentare, oltre al suo repertorio di sempre, anche i brani che fanno parte del disco appena finito di registrare con gli Hammond Groovers intitolato “Tell me When”, brani che ripercorrono alcuni dei brani piu belli della musica jazzistica americana con influenze swing e soul di fortissimo coinvolgimento.

Durante il concerto applauditissime le versioni di Besame Mucho, Summertime, Georgia On My Mind nelle quali Denise King dà prova delle sue indiscutibili doti vocali e una deliziosissima Tell me When versione jazz della famosissima Quando, quando di Tony Renis.

Pubblicata il 18/03/2017