Conferenza stampa “Letters to Bach from Napoli” – Noa & Band con Solis String Quartet

Di Serena Spennato

“Letters to Bach from Napoli”: è questo il nome dello spettacolo inedito con cui l’artista israeliana Noa torna ad esibirsi, dopo 7 anni di assenza dalle scene partenopee, nella sua amata Napoli. Il giorno martedì 23 luglio alle ore 21,00 sul palco dell’Arena Flegrea, Noa sarà accompagnata da Gil Dor (chitarra e direzione musicale), Or Lubianiker (basso elettrico), Gadi Seri (percussioni) e da una special guest: il quartetto d’archi Solis String Quartet. Una sincera amicizia lega il gruppo napoletano alla cantante e il loro lungo rapporto musicale ha dato vita ad un connubio sempre nuovo e al contempo legato alla tradizione.

E’ previsto uno spettacolo inedito, con una scaletta studiata appositamente per la tappa napoletana del tour con cui l’artista sta portando in giro per il mondo la musica del suo nuovo lavoro discografico “Letters to Bach”, uscito il 15 marzo per Believe International e prodotto da Quincy Jones. Nell’album, Noa propone 11 brani strumentali di Johann Sebastian Bach arricchiti da testi in inglese da lei composti riguardanti diversi temi.

L’evento è stato presentato il 21 giugno presso il Baroq Art Bistrot di Piazza Vittoria a Napoli.

Pubblicata il 21/06/2019