Christian McBride’s New Jawn @Castel Sant’Elmo, Napoli

Sabato 15 luglio la quinta serata della X Edizione di Sant’Elmo Estate 2017 con uno strepitoso Christian McBride e la sua ultima band composta da musicisti di fama internazionale quali Josh Evans alla tromba, Marcus Strickland al sax e Nasheet Waits alla batteria.

Appena due giorni prima si erano esibiti, con uno straordinario successo, all’Arena Santa Giuliana di Perugia per Umbria Jazz 2017. Lo stesso McBride è stato uno dei protagonisti assoluti di uno dei Festival più importanti d’Italia nell’edizione invernale che ogni anno si tiene ad Orvieto, Umbria Jazz Winter, presentandosi in diversi concerti sia con il suo Trio che in duo con un altro maestro indiscusso del contrabbasso e del basso elettrico, John Patitucci, strabiliando, con un’originalissima performance di soli due contrabbassi sul palco, il pubblico del jazz orvietano.

Il progetto presentato a Castel Sant’Elmo ha messo in evidenza non solo l’inarrivabile virtuosismo di McBride, vincitore di 4 Grammy e presente, con diverse formazioni, in più di 300 dischi di ogni genere, “detentore” di una tecnica e una musicalità tali da renderlo una delle star internazionali del contrabbasso, ma anche il talento degli altri musicisti sul palco, apprezzatissimi ed applauditissimi dal numeroso pubblico presente.

Capace di suonare con uguale bravura sia il contrabbasso che il basso, e comporre e arrangiare della ottima musica, McBride è ritenuto, a giusta ragione, non solo uno strumentista virtuoso ma anche un compositore di grande sensibilità e giusto equilibrio. Non a caso è stato paragonato al grande Ray Brown. Ascoltarlo sia nei suoi splendidi assoli, dove sembra divenire tutt’uno con il suo strumento, che in armonia con tutti gli altri musicisti sul palco, è davvero un’esperienza emozionante e gratificante. Il vero jazz è anche questo: il talento unico di Christian McBride.

Pubblicata il 21/07/2017