Carmen Consoli “Eco di Sirene” @Teatro Augusteo, Napoli

Di Mario Catuogno by SpectraFoto

La grande attesa per il ritorno di Carmen Consoli a Napoli per la presentazione del suo nuovo live Tour “Eco di Sirene” è stata ampiamente soddisfatta. Il tour, iniziato il 25 febbraio a Belluno, porterà la Consoli in giro per l’Italia nei prossimi mesi ed è considerato come la naturale evoluzione di uno dei suoi concerti live più belli (L’Anello Mancante). Teatro pienissimo, anche in galleria, ed entusiasmo alle stelle.

Anticipata da tre brani della siciliana Gabriella Lucia Grasso dal suo album in dialetto “Vussia cuscenza”, sin dai primi brani il concerto si è confermato come un bellissimo progetto in trio: sul palco, infatti, oltre a Carmen Consoli (con uno splendido abito nero lungo a sirena in omaggio al nome del tour) e alle sue sei chitarre, Emilia Belfiore con il suo violino e Claudia Della Gatta al violoncello per dar vita a delle suggestive versioni dei brani del suo repertorio musicale come “Narciso”, “Parole di Burro”, “Gheisha” insieme alle storie di donne come “Maria Catena” o “Contessa Miseria” e tantissimi altri fino all’applauditissima “Eco di Sirene”, rappresentate da loro tre sul palco su una scenografia che rappresenta una conchiglia. Come spiega la stessa artista, non si tratta solo di rappresentare creature magiche come appunto le Sirene, ma di essere una sorta di “allarme” di pericolo imminente, vista la situazione difficile di continue guerre, ostilità, muri che si innalzano come vorrebbero in America o fughe dall’Europa come per la Gran Bretagna. Un monito insomma per riflettere e per indurre il mondo ad un serio cambiamento di “rotta”.

Carmen Consoli “Eco di Sirene Tour”

Teatro Augusteo, Napoli

29 marzo 2017

Pubblicata il 03/04/2017