BNN Trio Experience @Basilica di San Giovanni Maggiore Pignatelli, Napoli

Di Mario Catuogno by SpectraFoto

Giovedi 16 febbraio nella Basilica di San Giovanni Maggiore Pignatelli, nell’ambito della rassegna Napoli Jazz Winter 2017 si è tenuto lo straordinario concerto di uno dei più forti trombonisti al mondo e che, fra tutti, sceglie e predilige la musica più varia e contaminata da diversi generi musicali: Robin Eubanks. Attualmente membro del gruppo di Dave Holland, è leader di varie sue band e membro di un famiglia di musicisti tra cui Kevin Eubanks, grande chitarrista e direttore musicale della famosa trasmissione statunitense “The Tonight Show”. Ha collaborato con grandi nomi internazionali come Art Blakey, Elvin Jones, Eddie Palmieri, Sun Ra, Barbra Streisand, The Rolling Stones.

Sul palco insieme a lui, due grandi musicisti, Pippo Matino e Roger “Kemp” Biwandu.

Il nome del concerto “BNN Trio Experience” ben rappresenta il senso del progetto: l’incontro del mondo musicale dei tre musicisti sul palco i quali vivono in tre diverse parti del mondo: B come Bordeaux, N come New York, N come Napoli, presentando un repertorio di composizioni originali di Eubanks , Matino e Biwandu ma anche brani della tradizione jazz americana al ritmo e nello stile jazz/rock e con influenze afro e funk apprezzatissime dal pubblico presente, come “You don’t Know what love is” , “Speak Low” o “Yesterdays”. Il concerto è stato concluso con una trascinante e applauditissima versione di “Caravan”.

Pubblicata il 21/02/2017