Arsene Duevi quartet feat Giovanni Falzone per Ethnos Festival 2018

Di Mario Catuogno by SpectraFoto

Ancora un altro grande successo per la XXIII Edizione di Festival Ethnos diretto da Gigi Di Luca con il concerto di venerdì 21 settembre a Trecase di Arsene Duevi quartet feat Giovanni Falzone.

Arsene Duevi, nato nel Tongo, è cantante, cantautore e polistrumentista (bassista, percussionista e chitarrista), nonchè direttore di coro, educatore ed etnomusicologo (in Africa Occidentale ha condotto un’importante ricerca su ritmi, poliritmi e canti locali). Dopo essere stato direttore del coro della Cattedrale di Lomé (Capitale del Togo), suo paese d’origine, in seguito ad avventurose vicissitudini sbarca a Milano nel 2002 incontra Saul Beretta e debutta come compositore al Conservatorio di Milano nel 2003. Dal 2004 partecipa alle produzioni originali di Musicamorfosi, collaborando stabilmente con Giovanni Falzone e Roberto Zanisi.

Proprio con tali musicisti si è esibito a Trecase presentando “Haya – inno alla vita” il suo ultimo disco pubblicato da “Musicamorfosi”, canzoni intrise di proverbi africani, immagini della sua amatissima Africa, dal ritmo trascinante ma anche di atmosfere dolcissime come “Africa” e “Blewu” (fiume tranquillo) che conquistano il pubblico presente in piazza per applaudire uno dei artisti internazionali più rappresentativi della musica africana nel mondo.

Pubblicata il 30/09/2018