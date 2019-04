21 pianoforti per PIANO CITY NAPOLI 2019

Di Serena Spennato

Piano City Napoli 2019 apre il week end di appuntamenti pianistici, venerdì 5 aprile in Piazza Plebiscito, con 21 pianoforti in concerto, dedicato, in questa edizione, alle Ouverture delle più note opere, a cura di Patrizio Marrone. La novità di questa edizione è la partecipazione dell’Orchestra Regionale di Pianoforti dei Licei Musicali della Campania, composta da 21 studenti, selezionati attraverso un bando regionale coordinato dal Liceo Alfano I con la Dirigente Scolastica Elisabetta Barone, che hanno preceduto l’inaugurazione eseguendo musiche di Satie e Mozart.

Anche quest’anno è toccato a giovani compositori napoletani (nell’occasione Lorenzo Corrado, Andrea Laudante e Alfredo Giordano Orsini, studenti della scuola di Composizione di Patrizio Marrone) elaborare un programma, che si è concentrato sul repertorio operistico di Mozart, Puccini, Bizet, Rossini, in particolare celeberrime ouverture di opere come “Il Flauto Magico”, “Manon Lescaut”, “Carmen”, “La Gazza ladra”. Il programma ha previsto, inoltre, l’esecuzione di altri due brani: “Aria sulla quarta corda” di J. S. Bach e la “Danza” di G. Rossini trascritta da Fausto Trucillo. Direttore il maestro Mariano Patti.

