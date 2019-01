Eric Waddell & The Abundant Life Singers al DiVino Jazz Festival 2018

Di Mario Catuogno by SpectraFoto

Quarto appuntamento della XIV Edizione DiVino Jazz Festival 2018, ideata e diretta da Gigi Di Luca, nella Chiesa di Sant’Anna di Boscotrecase, con la musica gospel del Eric Waddell & The Abundant Life Singers, uno dei gruppi di spicco di Baltimora Maryland. Nella sua prodigiosa crescita il coro ha raggruppato via via un numero sempre crescente di vocalisti fenomenali: al momento il coro conta circa cinquanta coristi e una band d’eccezione. Sotto la direzione magistrale di Eric Waddell, front – man e leader del gruppo, ha raggiunto un livello di perfezione vocale che ci ricorda le formazioni di Hezekiah Walker e Ricky Dillard.

Serata strepitosa che ha fatto provare emozioni fortissime a tutto il numerosissimo pubblico accorso nella bella Chiesa di Sant’Anna a Boscotrecase e che ha dato a tutti la certezza che il gospel delle grandi voci e delle fortissime emozioni sia davvero principalmente americano. Eric Waddel ha guidato un gruppo ridotto rispetto alla formazione originale, 22 elementi, con una grande grinta e una grande personalità, oltre che animato da una fortissima spiritualità che l’ha visto, più volte durante i vari canti gospel presentati, emozionarsi profondamente.

Voci meravigliose da soliste sia le donne del coro che gli uomini, il loro canto è arrivato davvero al cuore di tutti i presenti, un bellissimo anticipo dell’atmosfera natalizia che non dovrebbe mai mancare in questi giorni di festa.

Il concerto si è concluso con una spettacolare interpretazione di “Oh Happy Day” che ha visto coro e pubblico uniti dal canto e dalla voglia di potersi vivere il Natale con le atmosfere del bel canto e della musica del cuore.

Pubblicata il 23/12/2018