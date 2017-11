XXIII edizione dell’Autunno Musicale alla Reggia di Caserta

Dal 18/11/2017 al 10/12/2017 a Caserta

La XXIII edizione dell’Autunno Musicale alla Cappella Palatina della Reggia di Caserta inizierà il 19 novembre con “Concerti dell’ Orchestra da Camera di Caserta” con Nicolàs Gomez Naval (corno) e Philippe Bruno (violoncello) su musiche di Mozart / Haydn.

Continuano gli appuntamenti con le musiche del ‘700 alla Reggia di Caserta – Cappella palatina. La tradizione delle musiche delle capitali europee del ‘700 si ripropone grazie ai sublimi concerti dell’Orchestra da Camera di Caserta diretta da Antonino Cascio. Domenica 19 novembre ore 11,30, l’Orchestra si esibirà assieme allo spagnolo Nicolàs Gòmez Naval e al violinista francese Philippe Bruno. L’orchestra eseguirà il Concerto in do maggiore per violoncello e orchestra di Haydn, il Concerto in mi bemolle maggiore KV 495 per corno e orchestra di Mozart e la Sinfonia n. 3 in sol maggiore di Haydn, paradigmatica del periodo barocco del compositore.

Il programma completo prevede concerti fino al 26 dicembre presso la Cappella Palatina della Reggia di Caserta ma anche altri eventi musicali in suggestivi luoghi sacri e d’arte della terra di lavoro, nell’ambito del più vasto programma Autunno Musicale – XXIII edizione, organizzato dall’Associazione Anna Jervolino & Orchestra da Camera di Caserta. Brani di Mozart , Haydn, Hummel, Boccherini, Albinoni, Vivaldi, Haendel, Hoffmeister, nonché il tradizionale “Concerto per un giorno di festa” del ‘700 napoletano.

La giornata del 19 novembre proseguirà con gli incontri musicali del pomeriggio a Capua alle ore 18,00 presso la Chiesa del Gesù del Gonfalone dove gli artisti proporranno per il Ciclo Tea Time concert con musiche di Salonen, van der Sommen, Bach e Cassadò. (Previsto Welcome Tea)

Mentre alle ore 19,30 sempre presso la Chiesa dei SS. Rufo & Carponio di Capua, il violinista Vadim Tchijik eseguirà in un A-solo musiche di Bach/Paganini/Kreisler e Ysaÿe (ingresso libero).

Venerdì pomeriggio i solisti Nicolas Gomez naval e Bruno Philippe terranno una masterclass presso il Liceo Musicale Luigi Garofano di Capua.

Il programma dei Concerti dell’orchestra da Camera di Caserta ospiterà nei prossimi appuntamenti alla Reggia di Caserta vari solisti, vincitori dei più importanti concorsi internazionali: Johannes Grosso / oboe (3 dicembre), i vincitori del Premio Nazionale delle Arti 2016 (8 dicembre). Il Ciclo di concerti si concluderà il 26 dicembre con il tradizionale “Concerto per un Giorno di Festa”.

Il viaggio alla riscoperta del classicismo musicale europeo coinvolgerà altri siti d’arte del territorio casertano con diversi artisti di pregio a Piedimonte Matese / Chiesa di S. Maria Maggiore (Sabato 18 novembre ore 19.30), Carinola / Chiesa dell’Annunziata (Sabato 2 Dicembre), Capua / Chiesa dell’Annunziata (Giovedì 7 Dicembre ore 19.30), S. Nicola La Strada / Chiesa di S. Maria degli Angeli (Sabato 9 Dicembre), e ancora presso il Real Sito di Carditello, (Domenica 10 Dicembre alle ore 11.30) con il flautista Bruno Meier.

L’intera manifestazione Autunno Musicale è organizzata dall’ Associazione Anna Jervolino & Orchestra da Camera di Caserta, con il contributo del Mibact e della Regione Campania e con la collaborazione di Reggia di Caserta, Fondazione Real Sito di Carditello, Comuni di Caiazzo, Carinola, S. Nicola La Strada, Pietramelara, Centro Unesco Caserta, Associazioni, Byblos di Piedimonte Matese, Mozart di Sessa Aurunca, Pro Loco di Carinola, Fondazione Ente Ville Vesuviane, Irem e Area Arte, Istituto Superiore di Studi Musicali Vincenzo Bellini di Caltanissetta per i concerti del Premio delle Arti e il Liceo Musicale Garofano di Capua per il Ciclo Tea Time Concert Series

Per assistere ai concerti è necessario prenotarsi su www.autunnomusicale.com / prenota online – Per i visitatori della Reggia non è necessaria la prenotazione

Pubblicata il 17/11/2017