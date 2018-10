“Wu Way” di Francesco Mascio all’Auditorium Parco della Musica

Il 07/10/2018 a Roma

Domenica 7 ottobre, ore 18:00, la presentazione live di questo nuovo disco

Un chitarrista e compositore onnivoro, amante delle contaminazioni stilistiche più disparate, un musicista dalla mente elastica che ha dato alla luce una nuova creatura discografica intitolata “Wu Way”. Francesco Mascio, domenica 7 ottobre alle ore 18:00, presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma, precisamente nella Sala Teatro Studio Borgna, presenterà questo suo album insieme a Susanna Stivali (voce), Gabriele Coen (sax) e Sanjay Kansa Banik (tabla), tre valenti compagni di viaggio che figurano nel CD in qualità di ospiti. “Wu Way”, che sarà pubblicato ufficialmente venerdì 19 ottobre dall’etichetta Filibusta Records, consta di nove brani originali figli dell’inesauribile vena compositiva di Mascio, disco in cui l’autore dà vita a un maliardo e succulento melting pot incardinato su svariate influenze musicali, ma soprattutto su un’impronta world music e orientaleggiante. “Wu Way”, infatti, pullula di colorazioni che occhieggiano palesemente alla musica cinese, volte a creare un climax assai suggestivo ed etereo. La presentazione di questo lavoro rappresenterà una ghiotta occasione per tutti i cultori della musica di assistere a un concerto singolare, un live che nasce con il nobile intento di far conoscere al pubblico la bellezza e le peculiarità di alcuni stilemi musicali densi di fascino, ma considerati, dai più, un po’ ostici all’ascolto. Il tutto, rigorosamente, nel segno di un’ardimentosa e sopraffina sperimentazione.

Auditorium Parco della Musica (Sala Teatro Studio Borgna – Roma)

Domenica 7 ottobre – Ore 18:00

Francesco Mascio, chitarra

Featuring:

Susanna Stivali, voce

Gabriele Coen, sax

Sanjay Kansa Banik, tabla

Pubblicata il 03/10/2018