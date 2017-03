Vesevus con Luca Aquino, Solis String Quartet e G.Brugnano a “I Senzatempo”

Il 04/03/2017 a Avellino

“Vesevus”, progetto di recentissima costituzione che vede insieme il trombettista LUCA AQUINO, il SOLIS STRING QUARTET e il batterista GIANLUCA BRUGNANO arriva a I Senzatempo sabato 4 marzo 2017, alle ore 20.30 presso l’Hotel de la ville di Avellino. La scelta e le fonti ispirative del nome risiedono in un repertorio che rivisita con spirito jazzistico, folclorico, cameristico, ritmico e contemporaneo il patrimonio della musica popolare napoletana del Cinquecento e Seicento.

Arie, motivi e melodie nate all’ombra del Vesuvio sotto forma di madrigali, villanelle e ballate che per secoli si sono tramandate dalle campagne alle strade di città, trasformando in classici titoli e autori quali “Cicerenella” di Pietro Labriola, “Boccuccia de no pierzeco apreturo” di Velardiniello, “Vurria ca fosse ciaola” di Sbruffapappa e “Sto core mio” di Orlando Di Lasso. Un evento imperdibile che consentirà a chi ascolta di godere in chiave estremamente elegante, ed originale, la carnalità e la passione della musica e della canzone napoletana.

Anche questo evento nasce con la Collaborazione della Lino Sorrentini Comunicazione, Nodi di Benessere, Mielepiù, Ford Blucenter Avellino, Generali Agenzia Avellino Italia e Nova Rigenerazione.

Per info sul concerto Vesevus del 4 marzo è possibile inviare una mail al seguente indirizzo: info.senzatempo@libero.it

Hotel de La Ville

Via Palatucci AVELLINO

