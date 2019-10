Venerdì 4 ottobre 2019 si apre la programmazione del Kind Of Blue con Marco Zurzolo che presenta l’album Vesuviana.

Il 04/10/2019 a Pozzuoli

Il primo mese di programmazione del Kind of Blue sarà incentrato su quattro concerti di musica jazz. Ad inaugurare la stagione Marco Zurzolo, che venerdì 4 ottobre presenterà dal vivo il suo nuovo album “Vesuviana” in compagnia di Davide Costagliola.

Performance suggestiva quella che porterà in scena Marco Zurzolo e che prende il nome dall’album di recente uscita dal titolo “Vesuviana”. Cd dove l’artista partenopeo, insieme a Davide Costagliola, ripercorre attraverso 15 tracce l’anima più intima ed emozionale della musica. Un’antologia, definita dallo stesso Zurzolo, del cuore e delle memorie che da Napoli va al repertorio italiano fino a quello internazionale. Tutto il CD punta ad esprimere una napoletanità, una musicalità che parte dalle radici più autentiche e vere del nostro territorio, e lo si sente nelle note vibranti e appassionate del sassofono di Marco, nell’accompagnamento e nel contrappunto del basso di Davide Costagliola, nella voce struggente di Lina Sastri, nella prefazione della seconda di copertina dello scrittore Maurizio De Giovanni, nelle fotografie di Mimmo Jodice. Insomma l’eccellenza dell’arte internazionale, che parte da Napoli per raggiungere i luoghi più disparati del mondo. Si direbbe un disco di altri tempi, un album accurato, che sembra partorito da un catalogo ECM, mentre è “solo” grande musica made in Naples, la Napoli migliore che sa unire passione e sentimento, visione sociale e ricerca del bello. Come davvero belli e sentiti, sono gli omaggi, che la premiata ditta Zurzolo & Costagliola, dedicheranno a Rino Zurzolo e Pino Daniele. Un concerto che si preannuncia unico e da vivere con il fiato sospeso.

Il concerto avrà inizio alle ore 21.30, i biglietti possono essere acquistati presso le prevendite abituali e online sul circuito Go2.

Per maggiori informazioni è possibile telefonare al 371.35 31 969 e consultare il gruppo Facebook Kind of Blue.

Kind of Blue è un’iniziativa promossa da Michele Solipano in collaborazione con Napoli jazz club e Camp Academy.

Pubblicata il 04/10/2019