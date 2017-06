Il 09/06/2017 a Brescia

Venerdì 09 Giugno 2017

dalle 23.30

c/o Social Club

Via ziziola 105

Brescia

MICACARAMELLE presenta:

TUTTI A 90 Summer Season

MOOSECA, TRIKKE TRAKKE edition

special guest: ENRICO PAPI

Signore e Signori…la indovino con una!!!

Non servono grosse descrizioni per presentare un idolo degli anni 90: l’uomo dietro SARABANDA, la persona che ha portato alla ribalta l’UOMO GATTO, PIRIPICCHIO, TIRAMISU’… con noi l’unico e iniitabile ENRICO PAPI!

E allora prepariamoci a indovinarla con una…e vai di MOOSECA:

il 27 aprile, in digitale, “Mooseca”, è uscito il primo singolo di Enrico Papi. Il celebre conduttore di “Sarabanda” ha scritto assieme a Danti (rapper e cantautore, frontman dei Two Fingerz, nonché autore degli ultimi due successi di Fabio Rovazzi) un brano destinato sia al mondo dei club che a un pubblico che ama divertirsi e ironizzare sulla vita.

Tanti, all’interno del testo, i riferimenti al quiz andato in onda fino al 2004 su Italia 1 (ma mai dimenticato da quella generazione). E tanti sono pure le guest del videoclip girato dal regista Mauro Russo: spiccano L’Uomo Gatto, il Pancio, Laura Cremaschi, Vittorio Sgarbi e Danti.

Perché “Mooseca”? Perché da quasi un anno questa parola, lanciata da Enrico a Sarabanda, rappresenta uno dei più grandi tormentoni sui social. Centinaia di migliaia di ragazzi, infatti, seguono fanaticamente Papi soprattutto su Instagram e Facebook, utilizzando questo slogan nei loro meme, facendolo così diventare di un fenomeno virale.

DJ’s:

Bislo e Freccia tutti a 90

Francesco Andreoli

Voice:

Miglio & Gusto

Micacaramelle:

Ingresso: 10€ con 1 SHOT

