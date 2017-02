TREVES BLUES BAND Special guest Guitar Ray e Gab D alla LATTERIA MOLLOY Brescia

Il 04/02/2017

ANTEPRIMA NAVE BLUES WINTER FESTIVAL , la storica rassegna organizzata da Slang Music.

Sabato 4 febbraio 2017

TREVES BLUES BAND

Special guest Guitar Ray & Gab D

alla

LATTERIA MOLLOY

Via Marziale Ducos 2/b (presso La Nave di Harlock)

Brescia

TREVES BLUES BAND, ovvero la storia del Blues made in Italy….

Capitanata dall’armonicista FABIO TREVES (soprannominato il Puma di Lambrate, portavoce del verbo blues, inventore di “blues alle masse”) sta percorrendo da quasi 40 anni con coerenza e passione la lunga strada della “musica del diavolo”.

L’avventura della TREVES BLUES BAND nasce nel 1974 quando un giovane armonicista di Lambrate decide di partire con una “missione impossibile”: divulgare i valori del Blues, la sua storia e i suoi grandi interpreti.

L’armonicista in questione è FABIO TREVES, da qui in poi ribattezzato il “Puma di Lambrate”, che con la sua band ha viaggiato in lungo e in largo per l’Italia e per il mondo e ha tenuto alta la bandiera del “BLUES made in Italy”.

Rassegne estive, blues festival, locali, scuole, università, radio, televisioni, tanti e diversi tra di loro sono i luoghi che hanno ospitato la TBB, la prima band italiana a proporre un genere musicale che sembrava avere radici tanto lontane ma che era capace di coinvolgere tanto pubblico.

FABIO TREVES ha al suo attivo numerose collaborazioni con vere e proprie leggende del blues con cui ha suonato nel corso della sua carriera, come Sunnyland Slim, Johnny Shines, Homesick James, Billy Branch, Dave Kelly, Paul Jones, Alexis Korner, Bob Margolin, Sam Lay, David Bromberg, Eddie Boyd e Mike Bloomfield.

Ha ospitato nei suoi dischi e suonato dal vivo con Roy Rogers, Chuck Leavell, Willy DeVille, John Popper, Linda Gail Lewis, Warren Haynes ed è l’unico artista italiano ad aver suonato sul palco con il grande genio Frank Zappa.

Il Puma ha prestato la sua armonica anche a molti artisti italiani, suonando nei loro dischi. Ne citiamo alcuni: Branduardi, Mina, Bertoli, Graziani, Shapiro, Elio e le Storie Tese, Finardi, Baccini, Giorgio Conte, Ferradini, Cocciante…

In tutti questi anni di intensa e fortunata carriera la TBB ha inaugurato stagioni importanti non solo per il genere proposto, ma in generale per tutta la musica di qualità che nasce da una passione profonda e da una ricerca attenta delle vere radici della musica tradizionale nordamericana.

Nel 2011 Treves ha realizzato il suo progetto di un nuovo spettacolo musicale ”Blues in Teatro” : un passo in avanti verso la diffusione popolare della musica origine, una scommessa vinta alla grande e un tour indimenticabile che ha portato nei teatri di tutta Italia quasi 4000 persone, cosa mai successa a una blues band prima della felice intuizione del Puma di Lambrate.

E nel 2014 si festeggiano i 40 anni della TBB con un nuovo tour teatrale per celebrare i 40 anni di intensa e fortunata carriera di Fabio Treves e della sua band.

TREVES BLUES BAND = 40 ANNI DI BLUES

