Titanic: a Milano il capolavoro di Cameron con coro e orchestra live

Dal 10/05/2019 al 11/05/2019 a Milano

venerdì 10 maggio 2019 – ore 20.00

sabato 11 maggio 2019 – ore 15.00 e ore 20.00

Teatro degli Arcimboldi – Milano

Viale dell’Innovazione, 20

L‘amore tra Jack e Rose, le note di My Heart Wil Go On, il terrore del ghiaccio, gli effetti speciali rivoluzionari. Titanic diventa uno spettacolo live per far rivivere con ancora maggiore trasporto ognuno degli elementi che ha reso un capolavoro il film del 1997 di James Cameron.

Oltre a 6 Grammy Awards e 4 Golden Globe. Non furono da meno, poi, i numeri degli incassi: la pellicola, infatti, si rivelò uno dei più grandi successi di tutti i tempi, con oltre 2 miliardi di dollari al botteghino e 30 milioni di copie per quanto riguarda la soundtrack ad oggi, la più venduta di sempre – 11 premi Oscar inclusi miglior Film, miglior Regia, migliore Colonna Sonora e migliore Canzone Originale “My Heart will Go on” interpretata da Celine Dion.

Avex Classics International e Forum Music Village, in collaborazione con l’Orchestra Italiana del Cinema, sono lieti di presentare, in prima assoluta italiana “TITANIC LIVE”, il film capolavoro di James Cameron, in lingua italiana con la colonna sonora originale del compositore premio Oscar® James Horner eseguita dal vivo dall’ Orchestra Italiana del Cinema, al Teatro degli Arcimboldi di Milano il 10 e 11 Maggio 2019.

Un’esperienza, quella di assistere a un film con la colonna sonora suonata dal vivo, che porta il cinema a un livello di intrattenimento ancora più alto. “È oltre qualsiasi cosa io abbia visto a teatro. Ti permette di capire quanto la musica indirizzi le emozioni in un film. Ho sentito queste grandi sorgenti di potente emozione, sia nel caso dell’esaltazione della storia d’amore sia nel caso del terrore. Una bellissima esperienza”, queste sono state le parole dello stesso James Cameron dopo il cineconcerto alla Royal Albert Hall di Londra.

L’Orchestra Italiana del Cinema già nota al grande pubblico internazionale per aver presentato in anteprima italiana la serie sold-out dei CineConcerti “Harry Potter” e “Gladiator Live” al Colosseo e Circo Massimo, sarà sul palco con una imponente formazione di 130 elementi (90 professori d’orchestra e 40 coristi) diretta dal Maestro Benjamin Pope, con la solista vocale Alice Zawadzki e la partecipazione straordinaria di Eric Rigler, il più grande interprete al mondo di cornamusa irlandese e solista della colonna sonora originale di Titanic.

Pubblicata il 03/04/2019