The Spleen Orchestra all’Hart con l’omaggio al genio di Tim Burton

Il 15/12/2017 a Napoli

THE SPLEEN ORCHESTRA per la prima volta a Napoli

Venerdì 15 dicembre 2017, ore 21.30

HART – Via Francesco Crispi, 33

Un circo freak, tra atmosfere gotico fiabesche e brani tratti dai più celebri film di Tim Burton eseguiti dal vivo. Per la prima volta a Napoli arriva The Spleen Orchestra, venerdì 15 dicembre in scena all’Hart. Sul palco, otto elementi e un allestimento scenico imponente, tra trucchi, costumi ed effetti speciali per un viaggio fantastico attraverso il mondo visionario del geniale regista. Uno spettacolo musicale e visivo di grande impatto emotivo e straordinaria ricchezza scenica sulle note del compositore Danny Elfman.

La Spleen Orchestra nasce nel dicembre 2009, quando viene proposto a Silvano Spleen, pianista-compositore con una passione smisurata per il regista americano, di organizzare una serata omaggio a Tim Burton in un piccolo locale della Brianza. Un’occasione straordinaria. Le atmosfere gotiche, l’universo freak, la commistione di malinconia e dolcezza del compositore Danny Elfman appartengono al mondo di Silvano Spleen. Inizia così il reclutamento di personaggi in linea con l’originalità del progetto che si sta delineando; vecchi soci di gavetta dell’underground musicale, ma anche artisti, artigiani saltimbanchi e poeti. L’idea è quella di raccontare il celebre regista attraverso un proprio linguaggio musicale e scenico mantenendo intatto lo spirito poetico delle pellicole. Cercando di riproporre, con un taglio “indie”, l’immaginario musicale e visivo di estrema ricchezza e complessità per un vero e proprio viaggio attraverso i film di Tim Burton. Viene così a delinearsi il primo embrionale progetto della Spleen Orchestra – Tim Burton Show. Ogni spettacolo è un’occasione per testare, cambiare, migliorarsi, ma anche per acquisire consapevolezza delle straordinarie potenzialità del progetto nonché dell’assoluta unicità. La trasversalità dell’idea permette alla Spleen Orchestra di calcare palchi negli ambiti più disparati e di creare uno straordinario coinvolgimento del pubblico che partecipa allo show spesso travestendosi a tema.

I Biglietti per assistere al concerto, organizzato da Veragency e Barley Arts, sono in vendita al costo di 12 euro sul circuito Go2.



Per informazioni: tel. 081 7284523

concerti@veragency.com

www .thespleenorchestra.it

Pubblicata il 30/11/2017