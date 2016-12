“THE G-SESSION” di Luigi Masciari alla Casina Pompeiana

Dopo il riuscito EMOTICONS¬ No project futuring Danilo Rea e NOISE IN THE BOX inciso con una mega formazione composta dai migliori elementi della nuova generazione del jazz italiano, ecco arrivare the “G Session”, un album per certi versi insolito, inciso in trio con una desueta formazione che vede la sua chitarra accanto alla batteria di Roberto Giaquinto e al piano Fender di Aaron Parks, nome ormai affermato del jazz newyorkese di ultima generazione. Nonostante il cambio radicale, la qualità della musica colpisce di più rispetto ai precedenti lavori. Masciari oltre ad una tecnica eccellente , ad una preparazione musicale di alto livello, conferma le sue doti compositive. Brani in cui melodia ed improvvisazione si intersecano con sapienza, colpiscono per la bellezza di alcuni temi. The G session rappresenta l’album della definitiva maturità dove il felice tratto compositivo e il talento si coniugano in una sorta di grande bellezza.” (Luigi Viva).