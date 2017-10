Tersø live al Carmen Town Brescia

Il 12/10/2017 a Brescia

Giovedi 12 ottobre 2017

CARMEN TOWN

Via Fratelli Bandiera (Brescia)

tornano i Live del Giovedi’

con la collaborazione con la LALA Booking

♥︎LALA LOVE YOU♥︎

ONLY WOMEN ON STAGE OR LEADER AT LEAST

con

la band bolognese

Tersø

live

“L’altra parte” è l’EP d’esordio di Tersø. Cinque brani che sono come l’inizio di un confine,

raccontano di quello che eravamo e di cosa siamo adesso. I cut off e i sample, uniti ai

testi in italiano, vogliono sottolineare uno stato d’animo e fermarlo in un preciso istante.

Un EP, una storia, fatta di immagini e sensazioni. Cinque canzoni dalle sonorità

elettroniche che sono un po’ quei pezzi che avevamo perso e rimesso insieme con colla

dorata, le crepe che diventano preziose. Ancora interi quindi, ma diversi.

Tersø nasce a Bologna nel Febbraio 2016 ed è composto da Luca Ferriani, Alessandro

Renzetti, Alessio Festuccia e Marta Moretti. La fase di scrittura e produzione dei brani è

stata fin da subito caratterizzata dall’unione di sonorità elettroniche, testi in italiano e

sample vocali. L’incontro con il producer e sound engineer Marco Caldera porta ad

un’ulteriore definizione del suono e dell’immaginario dei cinque brani scelti per l’EP

d’esordio, “L’altra parte”. I missaggi delle canzoni sono stati affidati allo stesso Caldera ed

eseguiti al Red Carpet Studio di Brescia nel luglio 2016 e masterizzati poi da Kai

Blankenberg e Jens Dressen allo Skyline Tonefabrik di Dusseldorf (Germania).

https://www.facebook.com/tersomusica/

INGRESSO GRATUITO

dalle 21.30

per informazioni 3293987957

http://www.carmentown.it/

https://www.facebook.com/carmen.town.7/

