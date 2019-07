Tanya Pugliese Duo in concerto al Bar dellâ€™Angolo

Il 13/07/2019 a Manduria

Una serata ad hoc per tutti gli amanti della musica a 360 gradi

Il grande appeal del pop internazionale, l’irresistibile ed eterno fascino del jazz, l’allegria e la malinconia della musica brasiliana e la struggente bellezza della melodia italiana. Tutto in un live dal forte impatto emozionale. Sabato 13 luglio, ore 22:00, al Bar dell’Angolo (Via degli Imperiali, 14 – Manduria), si terrà un concerto firmato Tanya Pugliese Duo, formazione composta da Tanya Pugliese (voce) e Luca Dell’Isola (piano). Cantante dal talento cristallino, dal timbro caldo e colmo di suadenti venature blue-eyed soul, dall’intensità comunicativa profonda e genuina, Tanya Pugliese è una vocalist assai poliedrica, in grado di spaziare con disinvoltura e abilità dall’intero repertorio della musica afroamericana fino al pop italiano. Anche compositrice, nonché docente di canto, la musicista tarantina ha condiviso il palco al fianco di svariati jazzisti dall’indubbio valore, fra i quali: Rossana Casale, Mario Rosini, Nico Morelli, Giuseppe Bassi, Paolo Damiani, Mimmo Campanale, Guido Di Leone, Larry Franco, Stefano De Donato. All’interno del suo curriculum spiccano numerose esperienze e gratificazioni degne di menzione, come ad esempio la partecipazione (nel 2008) al programma TV Mezzogiorno in Famiglia (RAI 2), trasmissione nella quale vince una sfida come cantante solista. Il 14 aprile 2015 conquista il Primo Premio Assoluto (100/100) nella categoria Canto Jazz e Leggero al Secondo Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale intitolato Festival Musicale Città delle Ceramiche, a Grottaglie. L’8 maggio 2015 è vincitrice del Primo Premio Assoluto (100/100) della Categoria Canto Jazz e Leggero al Primo Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale Rito Selvaggi, a Noicattaro. Il 16 luglio 2015 consegue la Laurea di Primo Livello in Materie Musicali con indirizzo Canto Jazz presso l’istituto superiore di studi musicali Giovanni Paisiello di Taranto, con votazione 110/110, lode e menzione speciale. Attualmente fa parte dell’ensemble vocale Mezzotono, gruppo a cappella con il quale si è esibita praticamente in tutto il mondo, in nazioni come: Norvegia, Germania, Russia, Repubblica Ceca, Pakistan, Cina, Oman, Arabia Saudita, Turchia, Slovacchia, solo per citarne alcune. Luca Dell’Isola è un pianista eclettico, dalla consolidata esperienza. Nel corso della sua attività professionale ha vinto diversi concorsi pianistici nazionali e internazionali. Ha collaborato in studio di registrazione e dal vivo con grandi musicisti. Dell’Isola, inoltre, è autore e arrangiatore di parecchie composizioni per Piano Solo, utilizzate come colonne sonore nella musica applicata. Il concerto del duo formato da Tanya Pugliese e Luca Dell’Isola è un caloroso invito per tutti gli appassionati della musica nella sua interezza, senza distinzioni di stili, ma nel segno della raffinatezza e di un’ammaliante comunicatività.

Pubblicata il 09/07/2019