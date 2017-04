Stevie Biondi 2STEady live a iDon

Il 14/04/2017 a Brescia

VENERDI’ 14 APRILE 2017

Ristorante Pizzeria iDon

Viale Sant’Eufemia, 38

Brescia (BS)

dalle 21.00

presenta

Stevie Biondi

2STEady

live

con

Stevie Biondi- Voce

Stefano Freddi- Tastiere

Stevie Biondi, classe 1989, nipote, figlio e fratello d’arte, corista in diversi tour ed in alcuni album del fratello Mario Biondi, ha calcato palchi come l’Arena di Verona, apparendo più volte in tv, ad esempio durante i Wind Music Awards.

Nel suo spettacolo dal nome “2STEady”, affiancato dal tastierista Stefano Freddi, propone i classici della musica afroamericana (e non solo) reinterpretati in chiave acustica piano e voce.

La complicità è una delle cose più importanti nella musica, e i due Stefano sono amici nella vita come sul palco, quindi l’interplay è automatico ed il risultato è unico.

Dagli standard jazz e bossa più conosciuti, come quelli interpretati dai grandi Frank Sinatra o Chet Baker, ai classici del blues di Ray Charles, fino ai brani dei più noti artisti della musica soul e black degli anni ’60, ’70 e ’80 come Bill Withers, Marvin Gaye, Stevie Wonder, Earth, Wind & Fire, George Benson e Donny Hathaway, senza dimenticare il pop di tutte le epoche, dai Beatles a Pharrell Williams e gli artisti italiani più “soulful” come Pino Daniele e Lucio Battisti.

ingresso libero

Per info e prenotazioni:

https://www.facebook.com/idonbrescia

030 361467

iDon, un ristorante pizzeria dove la tradizione resiste: ingredienti locali portati direttamente dal meridione e il talento dei suoi maestri pizzaioli che hanno ereditato i segreti della vera cucina napoletana nella loro culla, da una famiglia di pizzaioli risalenti a più di 200 anni.

A tutto questo si aggiunge un’altra opera d’arte: la costruzione originale del nostro forno. Realizzata da artigiani di Napoli attraverso antiche tecniche che vanno indietro nel tempo. Passione e tradizione, realizzati con pietre vulcaniche scolpite nelle cave dello stesso Vesuvio. Tutto questo per farvi godere al 100% l’esperienza di essere nel cuore di Napoli, deliziando i suoi piatti genuini e tradizionali ad un prezzo accessibile.

Pubblicata il 11/04/2017