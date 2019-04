“STAR WARS: A NEW HOPE” al Teatro degli Arcimboldi

Dal 05/04/2019 al 07/04/2019 a Milano

“STAR WARS: A NEW HOPE” – IN CONCERTO WEC

World Entertainment Company è lieta di presentare, per la prima volta in Italia, “Star Wars: A New Hope in concerto”, la proiezione del film completo in lingua italiana con la colonna sonora originale del compositore premio Oscar® John Williams eseguita dal vivo dalla 21st Century Orchestra.

Il concerto sarà diretto dal Maestro Dirk Brossé. Fin dalla realizzazione di questo primo film, circa quaranta anni fa, la saga di Star Wars ha avuto un impatto profondo sia sul cinema che sulla cultura, ispirando il pubblico di tutto il mondo con le sue epiche vicende, i suoi personaggi affascinanti, i suoi rivoluzionari effetti speciali e le leggendarie colonne sonore composte dal Maestro Williams.

Dal 5 al 7 aprile 2019 al Teatro degli Arcimboldi di Milano i fan della saga potranno finalmente rivivere le magiche atmosfere di quello che è diventato ormai un cult del cinema mondiale grazie a un vero e proprio concerto sinfonico che trasformerà l’evento in un’esperienza indimenticabile.

Il leggendario compositore John Williams è noto per le colonne sonore di tutti gli otto episodi della saga Star Wars a partire da “Star Wars: Una Nuova Speranza” del 1977 per il quale ha ottenuto il premio Oscar® per la migliore Colonna Sonora Originale. Le sue composizioni per “L’Impero Colpisce Ancora”, “Il Ritorno dello Jedi”, “Star Wars: Il Risveglio della Forza” e il più recente “Star Wars: Gli Ultimi Jedi” hanno avuto tutte la nomination come migliore Colonna Sonora Originale. John Williams si è aggiudicato cinque premi Oscar®, quattro Golden Globe, sette British Academy Film Awards, cinque Emmy Awards e ventitrè Grammy Awards.

Con 51 nomination ai premi Oscar®, Williams è il personaggio vivente con più nomination nella storia e il secondo dopo Walt Disney. Nel 2005, The American Film Institute ha selezionato la Colonna Sonora di “Star Wars: A New Hope” come la migliore colonna sonora americana di tutti i tempi.

La composizione è inoltre conservata dalla Biblioteca del Congresso presso il National Recording Registry in quanto “culturalmente, storicamente e artisticamente significativa”. John Williams è stato inserito nell’Hollywood Bowl’s Hall of Fame nel 2000 e ha ricevuto i Kennedy Center Honors nel 2004, the National Medal of Arts nel 2009 e l’AFI Life Achievement Award nel 2016. Williams ha composto le colonne sonore di otto dei venti film campioni di incasso degli Stati Uniti.

La “Star Wars: Film Concert Series” è prodotta su licenza di Disney Concerts in collaborazione con 20th Century Fox e la Warner/Chappell Music. STAR WARS e le relative properties sono marchi registrati e/o copyrights, negli Stati Uniti e negli altri paesi, di Lucasfilm Ltd. e affiliati. © & TM

Pubblicata il 06/04/2019