Stand up Comedy al Carmen Town

Il 12/04/2017 a Brescia

Mercoledi 12 Aprile 2017

CARMEN TOWN

Via Fratelli Bandiera (Brescia)

Stand-up Comedy

Torna per l’appuntamento mensile nello storico locale del Carmine la stand-up comedy, comicità diversa da quella televisiva nostrana, e che, rifacendosi allo stile anglosassone, vuole recuperare il fascino e la potenza espressiva del monologhista comico, senza paura di affrontare temi scomodi utilizzando un linguaggio adulto, e all’occorrenza tirando fuori le tette.

Si alterneranno sul palco:

Gianluca Ettori, bresciano, vicino di casa di Balotelli, blogger e pigro convinto, sale sul palco per riciclare le battute scritte sul web e sentire se fanno davvero ridere.

David Shushan, israeliano, di Tel Aviv, immigrato per amore, regista teatrale, stand-up comedian ancora prima che in Italia ci si iniziasse ad annoiare di Zelig, scrive pezzi in un inglese clemente con chi non sa l’inglese.

Andrea Saleri, bresciano, gruppo “Comicus Verona”, videomaker, scrive monologhi da più di due anni, ha partecipato alla trasmissione televisiva “Natural Born Comedians” su Comedy Central.

e gli ospiti

Silvio Perfetti, milanese trapiantato a Bologna, autore per il giornale satirico “Lercio”, membro del gruppo “La Factory di Renato Tabacchi”

Yair Grinberg, di Tel Aviv, calca palchi israeliani e internazionali dal 2000, stand-up comedian convinto e autore televisivo.

Per i temi e il linguaggio utilizzati lo spettacolo è consigliato a un pubblico adulto (non di età, ma di testa).

ingresso libero

dalle 21.30

per informazioni 3293987957

http://www.carmentown.it

https://www.facebook.com/carmen.town.7

Pubblicata il 11/04/2017