SØNIK – Electronic Music Fest! @ GALLERIA 19

Il 17/03/2017 a Napoli

SØNIK - Electronic Music Fest!

con MESSINA-SIGNORILE, GENNARO T, ANGELO PERNA, OVERFUNK, SCENES OF DISMAY, WASE, MAGNETIC INTERPLAY

Venerdì 17 marzo dalle ore 22

@ GALLERIA 19 – Napoli.

Ingresso 10 euro con drink . Infoline: 333 8425354



Venerdì 17 Marzo 2017 alla Galleria 19 di Napoli (Via San Sebastiano, 18/19 - Ex Rising South) sbarca l’electronic music fest diSØNIK. Un’elettrizzante serata tra live e dj set nel centro storico partenopeo, con un cast d’eccezione: Marco Messina (99 Posse) e Mirko Signorile, presentano live il loro ultimo progetto electro-jazz “Banaba” (Auand Records), accompagnati dai visual di Loredana Antonelli.Gennaro T , fondatore degli Almamegretta, in scena tra e-drum e dj set. E ancora, Angelo Perna della scuderia NiceToBe col suo incalzante set in consolle, sullo sfondo Overfunk e Scenes of Dismay insieme allo spettacolo video dei visionari Wase e Magnetic Interplay. Tutto in una notte, dalle 22 all’alba.

▲ MARCO MESSINA e MIRKO SIGNORILE

|| Auand Records ||

Marco Messina e Mirko Signorile sono esploratori di nuove forme di vita, pulsioni e vibrazioni del suono: fondono insieme il sound elettronico, generato da pulsanti, leve e pomelli, e le melodie create con le note dei tasti di un pianoforte. Le note di Signorile sono libere di saltare sopra e sotto le righe tese dal synth di Messina, rompendo così schemi e definizioni. Come in una primordiale e fraterna alleanza, che si conferma nel costante rimbalzo delle loro creatività tra le città di Bari e Napoli, quasi all’infinito, Marco Messina dei 99 POSSE e il pianista internazionale Mirko Signorile intrecciano la propria energia ritmica e tanta poesia sonora nel progetto discografico elettro-jazz “BANABA”, nei negozi dal 6 maggio 2016 per Auand Records con il supporto di Puglia Sounds e distribuito da Goodfellas e Believe. “BANABA” è una miscela di suoni e voci per 11 tracce, realizzate con la preziosa collaborazione di artisti importanti di calibro internazionale: Ursula Rucker, Black Cracker, Erica Mou, Juliana Maruggi, Paolo Fresu e Vertere String Quartet. Da dicembre 2015 ad anticipare l’album c’è la primissima traccia “Breathing” con la magnetica voce della straordinaria Ursula Rucker. In aprile 2016 arriva un altro singolo, “Dust”, fatto di toni inquietanti dal gusto metropolitano e cantato dal rapper Black Cracker sugli archi dei Vertere String Quartet. Dall’autunno 2016 “BANABA” è disponibile anche nella speciale edizione limitata in vinile.

Soundcloud > htts://soundcloud.com/messina_ signorile

▲ GENNARO T

|| Almamegretta | Sanacore Records ||

Gennaro Tesone in arte Gennaro T non ha bisogno di presentazioni. Batterista e fondatore degli ALMAMEGRETTA insieme a Raiz e Paolo Polcari. Una carriera artistica all’insegna della contaminazione e del confronto tra le culture, con alle spalle 14 Album, 4 EP, diversi premi (di cui 3 Targhe Tenco) e collaborazioni con artisti del calibro di: Massive Attack, Pino Daniele, Ben Young, Bill Laswell, Adrian Sherwood, Neil Perch (Zion Train), Gaudi, Scorn, Frequencies, Count Dubulah (TransGlobal Underground), Francesco Di Bella, Marcello Coleman, Princess Julianna, solo per citarne alcuni. Attualmente, insieme agli Alma, è impegnato nella campagna crowdfunding di MusicRaiser con il loro nuovo lavoro discografico ‘Ennenne Dub’, dub-side del precedente album composto da 15 tracce di cui 12 remix, 2 inediti e 1 special dub version, pubblicato rispettivamente in doppio vinile, CD e in digitale e firmati da: Lee Scratch Perry, Adrian Sherwood, Dennis Bovell, Vibronics, Nick Manasseh, Paolo Baldini, Gaudi, Khalab & Mess Morize, Mario Conte, AlboDub. Venerdì 17, durante il suo E-Drum Live & Dj Set, avremo l’opportunità di ascoltare qualche anteprima di questo splendido viaggio musicale.

Mixcloud > https://www.mixcloud.com/gte sone

▲ ANGELO PERNA

|| Nice To Be Records | Etichetta Nera | Arts ||

Angelo Pèrna nasce nella periferia di Napoli, fin da giovanissimo venne attratto dal funky e l’hip hop di Grand Master Flash, Nicky Siano, Lerry Levan e Kool & The Gang, ma crescendo, si rese conto che il dance floor era la sua vera casa, l’unico posto dove poteva esprimere tutta la sua passione, inizia così ad avvicinarsi alla musica elettronica. Grazie al suo vasto background, ha sviluppato un gusto raffinato, proponendo dj set sempre originali ed eclettici, riuscendo ad instaurare un ottimo feeling con il pubblico. Negli ultimi anni ha lavorato duramente sia in studio sia in consolle, affiancando nomi del calibro di: Jeff Mills, Sven Vath, Kevin Saunderson, Robert Hood, Len Faki e pubblicando diverse release su label rinomate come Arts, Etichetta Nera, True Type Tracks e Nice To Be Records, collaborando con artisti internazionali com G-Man (LFO), Xpansul e Chris Page, con l’obiettivo di diffondere la sua musica più lontano possibile.

Soundcloud > http://soundcloud.com/angelo -perna

▲ OVERFUNK

|| Disclosed ||

Nicola Lucignano in arte OVERFUNK è un DJ più che preparato. Profonda è la sua conoscenza del djing e dell’arte del mixing, dal gusto sottile e ricercato, quanto il suo contributo dato in questi anni alla club night partenopea con svariati progetti tra cui l’ultimo, Disclosed. Orecchio attento e mai scontato, per una miscela di sonorità che spaziano dalla techno con la T maiuscola alla musicalità della tech-house. Venerdì 17 ci farà ascoltare per SØNIK un dj set davvero esclusivo!

Soundcloud > https://soundcloud.com/over_ funk

▲ SCENES OF DISMAY

|| Regressione ||

Un progetto nato nella periferia nord di Napoli. Il giovane duo, ispiratosi da sempre alla sfera più estrema dell’elettronica, propone un sound caratterizzato da un melting di ritmi ossessivi e atmosfere paranoiche, alternati a nervose venature acid. Resident attivi del movimento REGRESSIONE, hanno come obiettivo quello di incarnare gli ideali appartenenti alla scena clubbing della prima metà dei ’90, attraverso un personalissimo gusto punk.

Facebook Fan Page > Regressione

Pubblicata il 16/03/2017