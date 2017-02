Silvia Aprile Quartet al Music Art

Il 03/02/2017 a Napoli

Venerdì 3 febbraio il Music Art ospiterà un concerto d’eccezione: Lello Cannavale al piano, Antonio De Luise al contrabbasso e Stefano Tatafiore alla batteria accompagneranno la soave voce della cantante napoletana Silvia Aprile.

La Aprile, affascinante quanto talentuosa, scopre subito che la sua strada è la musica. Studia canto e pianoforte sin da piccola. A soli 13 anni si esibisce nello storico tempio del jazz a Napoli, l’Otto Jazz Club. Si fa conoscere al grande pubblico grazie alla sua partecipazione ad XFactor nel 2009, durante la quale viene notata da Pino Daniele. Quest’ultimo la accompagna al festival di Sanremo, suonando la chitarra in Un Desiderio Arriverà e produce il suo primo EP, intitolato SilviAprile, che si avvale anche della collaborazione dell’importante produttore cileno Humberto Gatica.

Dopo la partecipazione al festival, per circa un anno la Aprile smise di cantare e si dedicò a portare a termine i suoi studi in lingue; un fortuito incontro, in un ristorante romano con Fiorello, che non poteva credere che avesse lasciato il mondo della canzone, l’ha riportata sul palco ed ha dato inizio alla loro collaborazione. Presenza fissa all’ Edicola Fiore, aveva collaborato con lui anche in FuoriProgramma.

Anche il fortuito incontro con Bruno Santori, pianista e direttore musicale dell’edizione del Festival di Sanremo al quale la Aprile prese parte, ha contribuito a farla tornare “in pista”, allargando i suoi orizzonti dalla musica sinfonica al repertorio napoletano dei primi del ‘900, passando per il jazz e fino al pop contemporaneo. Antonio De Luise, il contrabbassista che, insieme a Cannavale ed a Tatafiore l’accompagna, è anche lui un enfant prodige della musica: inizia a suonare a 13 anni, dedicandosi a studi classici di pianoforte e contrabbasso. Compositore ed arrangiatore, oltre che strumentista, consegue la laura di II livello in basso jazz; vince l’Eurobassday nel 2003; suona nei principali jazz club e festival, vince prestigiosi premi come quelli delle rassegne di Baronissi e Castiglioncello. Collabora anche in ambito latino e pop – da anni si esibisce stabilmente con Nino Buonocore – e partecipa ad importanti manifestazioni a carattere internazionale, come l’Open Europe Festival di Berlino. Partecipa a vari programmi televisivi, dando il suo contributo in ambito musicale; collabora alla realizzazione di colonne sonore per cortometraggi e film; insegnante per vari anni di basso elettrico, armonia ed ear trainig presso l’Università della Musica di Roma e, per un anno accademico, insegna basso jazz e musica d’insieme al Conservatorio di Benevento. Collabora stabilmente con la cantante Rosalia De Souza e milita nell’Orchestra Jazz di Salerno. Una programma che promette ottima musica che, insieme alla cordiale e squisita accoglienza del presidente Ennio Forte, del direttore artistico Peppe Reale, con sorriso di sua moglie Hermina e la disponibilità di Giuseppe De Lollis, ci faranno trascorrere una serata piacevole.

Donatella delle Cese

Dove: Music Art Indirizzo: Vico Santa Maria della Neve, Mergellina (La Torretta), Napoli Informazioni e Prenotazioni: 338.5669770

Pubblicata il 03/02/2017