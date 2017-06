Shakira annuncia ‘El dorado world Tour’ da Rakuten

Il 03/12/2017 a MIlano

Shakira annuncia oggi le date del suo nuovo tour mondiale, EL DORADO WORLD TOUR, presentato da Rakuten.

Il tour, prodotto da Live Nation, presenterà molte hit dal suo ampissimo repertorio e partirà l’8 novembre dalla Germania. Ci saranno date in Europa e negli Stati Uniti, tra cui una data in Italia il prossimo 3 dicembre al Mediolanum Forum di Milano. A breve verranno annunciate le date in Sud America.

Shakira ha così commentato: “Voglio ringraziare i miei fan di tutto il mondo, non vedo l’ora di salire di nuovo sul palco per cantare insieme a tutti voi le vostre e le mie canzoni preferite. Sarà fantastico! Il percorso per El Dorado inizia ora”.

L’annuncio del tour arriva con l’uscita dell’undicesimo album in studio di Shakira, EL DORADO, che ha raggiunto il numero 1 nella classifica iTunes in 37 paesi e le cui canzoni hanno occupato 5 dei 10 posti nella top 10 iTunes Latino Chart a poche ore dall’uscita.

L’album, già 5x volte platino, include le hit “La Bicicleta,” “Chantaje,” “Me Enamoré,” e “Déjà vu”; al momento occupa la prima posizione nella classifica Billboard’s Top Latin Albums, diventando quindi il sesto album di Shakira al numero 1 in questa classifica. Il singolo “Chantaje” è certificato 16 volte disco di diamante, mentre il suo videoclip è stato visto da oltre 1,4 miliardi di volte, diventando il quinto video che ha raggiunto più velocemente il miliardo di visualizzazioni globali e il video più visto dell’intero repertorio di Shakira.

I biglietti per EL DORADO WORLD TOUR saranno in vendita dalle 10 del 30 giugno. Per la data italiana biglietti in vendita su livenation.it e ticketone.it.

Viber, sussidiaria di Rakuten, avrà una prevendita dedicata di 24 ore, a partire dalle 10 di mercoledì 28 giugno.

Pubblicata il 27/06/2017