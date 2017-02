Santeria Live” è l’atteso tour di Marracash e Guè Pequeno

MARRACASH e GUE’ PEQUENO

SANTERIA LIVE

Martedì 14 febbraio ore 21

Napoli – Palapartenope

Info: Veragency, tel. 081 7284523 – concerti@veragency.com

È partito con una serie di sold out in prevendita “Santeria Live”, l’atteso tour di Marracash e Guè Pequeno che, dopo i primi concerti a Padova, Torino, Milano, Novara e Modena arriva finalmente anche a Napoli. Martedì 14 febbraio i due rapper porteranno il loro acclamato show al Palapartenope, la notte di San Valentino.

Dall’album celebrato dai fan come un vero e proprio evento, ad un tour in giro per l’Italia, “Santeria Live” avrà in scaletta una serrata performance dei brani tratti dal loro primo progetto discografico, insieme alle loro singole produzioni, così a comporre il loro intero percorso artistico.

Concepito, scritto e registrato tra Tenerife (Spagna), Trancoso (Brasile) e Milano, “Santeria” sintetizza la purezza della loro ricerca musicale portando l’espressività di Marracash e Guè Pequeno all’estremo e fondendo le singole esperienze musicali, le tematiche, la scrittura e gli stili diversi. Il progetto, ha già ricevuto le certificazioni come Disco di Platino per l’album, Platino per “Nulla Accade”, Platino per “Insta Lova”, Platino per “Salvador Dali’”, Oro per “Scooteroni” e recentemente è stato riconosciuto come MIGLIOR ALBUM DEL 2016 nella classifica annuale di iTunes / Apple Music che lo ha così descritto: controverso e viscerale, l’hip-hop secondo due pesi massimi.

Santeria Live Tour declinerà dal vivo i contenuti e la forza espressiva dell’album, con una scenografia e una produzione curata da Armando Mesìas, il colombiano che ha curato la realizzazione di tutte le loro grafiche che ne rappresenterà il percorso, riassumendone la vita in un racconto cinematografico per visual.

Un album e un tour che cristallizzano, dopo 15 anni di carriera, i momenti più alti della carriera dei due rapper.

I biglietti per il concerto di Napoli, organizzato da Veragency, sono in vendita sui circuiti TicketOne e Go2 al costo di 35 euro.