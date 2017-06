Rutier + Fusha Gipsy Duo alla Conca D’oro Lido a Salo’

Il 07/06/2017 a Salò

Mercoledi 7 Giugno 2017

Tornano i Live !!

alla

Conca d’Oro Lido

Via Pietro da Salò 125

Salò (Brescia)

con

Rutier + Fusha

Gipsy Duo

Quando si parla di musica live non si può prescindere dalle sonorità acustiche. Il duo, composto da questi estroversi musicisti, propone una contaminazione ampia ed eclettica; lo spettacolo offerto si pone l’obiettivo di raccogliere con efficacia le influenze della world music: ritmi incalzanti in grado comunque di non sovrastare l’ambientazione naturale del luogo.

Il progetto è costituito dalla violinista Daniela Fusha e dal fisarmonicista Gigi Rizzo (Barabonzibonzibo, che giocano a rincorrersi con frasi spesso portate all’estremo tra velocità e tecnica ma che all’orecchio dell’ascoltatore risultano di semplice comprensione e di grande fascino.

Ecco le anticipazioni di Giugno 2017

Mercoledì 14 Blonde Therapy Quintetto (Pop / Jazzie / Blues / Folk )

Mercoledì 21 Luca Artioli & la Banda del Sur ( Latin – Afro cubana – Cumbia)

Mercoledì 28 Trio Franceschetti (Jazz / Classic / Swing)

Vi aspettiamo per tutta Estate !!

Inizio live ore 20.00

ingresso libero

infoline

340 410 0845

Pubblicata il 05/06/2017