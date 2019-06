ROBERTO TAUFIC

LUIGI TESSAROLLO DUO

Sabato 8 giugno

Teatrino Civico di Chivasso (To) – Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa

ore 21.30 -ingresso libero Concerto per la rassegna Jazz Around You

“Il connubio del duo di Luigi Tessarollo e Roberto Taufic, mescolanza tra la musica jazz italiana del primo e quella brasiliana del secondo: hanno due dischi all’attivo in cui mescolano le carte delle rispettive tradizioni musicali…”

Daniele Ciuffreda direttore artistico

Un duo imperdibile per la classe e la bravura dei due artisti. Il repertorio gioioso, ritmico e al contempo molto lirico offre un entusiasmante concerto basato prevalentemente sull’esecuzione di brani tratti dai due lavori discografici (“Jogo de cordas” e il piu recente “Painting with strings”) con numerose composizioni originali e alcuni arrangiamenti di standard jazz. Il tutto è architettato ad hoc per un’impeccabile esecuzione delle due chitarre. I due strumenti vengono abbinati e mescolati con sapienza e con un gusto capace di abbracciare gli appassionati dei più disparati generi musicali. Un repertorio in cui la scelta e l’esecuzione dei brani fa emergere le diverse personalità espressive, sia improvvisative che compositive che di arrangiamento dei due musicisti.La coppiaè attiva da molti anni (il primo debutto discografico risale al 2006, seguito dal grande concerto per Olimpiadi invernali di Torino in rappresentanza del Jazz Italiano).Il loro progettorealizzato a quattro mani, fonde e integra le loro diverse connotazioni stilistiche, maturate in esperienze artistiche differenti ma affini. Le loro reciproche competenze nella melodia mediterranea, la musica brasiliana e latin, la musica jazz e classica hanno permesso questo eccezionale connubio e la realizzazione di un repertorio creato e maturato in anni di affiatamento.Il duo Taufic-Tessarollo è stato invitato a numerose esibizioni in rassegne e festival chitarristici specializzati, in rassegne e festival jazz e spesso in contesti classici.“The new cd by Luigi Tessarollo and Roberto Taufic is simply beautiful. Full of great tunes/interplay and also beautifully recorded. A real treat for the ears. I recommend it highly”

“Due chitarre: prevalentemente classica per l’estro, la sensibilità, la poesia di Tessarollo; essenzialmente acustica per l’eccezionale agilità contrappuntistica e per l’intensità delle scansioni di Taufic. Le due culture si compenetrano con sorprendente spontaneità tramite interplay, contrappunti, modulazioni, portamenti (e altro ancora) di raffinata, preziosa eleganza e originalità” Bruno Schiozzi / Musica Jazz

“….il peso specifico del risultato musicale è suddiviso al 50% questo difficile risultato è la caratteristica peculiare di un duo ben riuscito”. AllAboutJazz: Dipingere con le corde. Intervista a Luigi Tessarollo