ROAD TO ZION Presentazione Live del nuovo disco Becoming Insane al Carmen Town

CARMEN TOWN

Via Fratelli Bandiera (Brescia)

ROAD TO ZION

Presentazione Live del nuovo disco Becoming Insane

Esce​ ​il​ ​14​ ​Ottobre​ ​2017​ ​il​ ​nuovo​ ​disco​ ​/​ ​album​ ​della​ ​band​ ​Electro​ ​Dub​ ​bresciana​ ​Road​ ​to​ ​Zion.​ ​Dopo l’esperienza​ ​di​ ​The​ ​Monkey​ ​Temple,​ ​disco​ ​antecedente​ ​al​ ​nuovo​ ​in​ ​uscita,​ ​e​ ​dopo​ ​innumerevoli​ ​prove​ ​su palchi​ ​di​ ​festival/club​ ​importanti​ ​come​ ​Outlook​ ​Festival​ ​(Croazia),​ ​Latte+​ ​(in​ ​apertura​ ​a​ ​Mad​ ​Professor), CS​ ​Pacì​ ​Paciana​ ​(in​ ​apertura​ ​a​ ​Zion​ ​Train),​ ​CS​ ​Magazzino​ ​47​ ​(in​ ​apertura​ ​a​ ​OBF​ ​Soundsystem​ ​feat.​ ​Shanti D),​ ​Tetris​ ​(in​ ​apertura​ ​a​ ​Rockers​ ​Dub​ ​Master​ ​e​ ​Italy​ ​in​ ​Dub)​ ​Festa​ ​Radio​ ​Onda​ ​d’Urto​ ​feat.​ ​Fitta​ ​Warri​ ​(in apertura​ ​a​ ​Jah9)​ ​e​ ​MusicalZoo​ ​(apertura​ ​a​ ​Madaski​ ​from​ ​Africa​ ​Unite)​ ​presentano​ ​un​ ​disco​ ​che​ ​richiama le​ ​sonorità​ ​del​ ​dub​ ​europeo​ ​con​ ​le​ ​moderne​ ​contaminazioni​ ​della​ ​musica​ ​elettronica.​ ​Una​ ​mistura studiata​ ​e​ ​registrata​ ​in​ ​mesi​ ​di​ ​produzione​ ​presso​ ​lo​ ​studios​ ​dell’etichetta​ ​indipendente​ ​ed​ ​autogestita bresciana​ ​Cockroach​ ​International​ ​Production. Ideato​ ​e​ ​registrato​ ​da​ ​​Road​ ​to​ ​Zion​ ​—​ ​Line​ ​Up:​ ​Mekis​ ​(Dubmaster​ ​e​ ​Voce),​ ​Winston​ ​Cobe​ ​(Basso​ ​e co-produzioni),​ ​Dave​ ​(Trombone)

Mixing​ ​e​ ​Mastering​ ​​a​ ​cura​ ​di​ ​Mekis​ ​presso​ ​Cockroach​ ​International​ ​Production​ ​—​ ​Brescia http://www.cockroachintproduction.com/

I​ ​Road​ ​to​ ​Zion​ ​nascono​ ​nel​ ​2015​ ​da​ ​un’idea​ ​di​ ​Mekis,​ ​Dubmaster​ ​ed​ ​MC​ ​della​ ​band.​ ​Dopo​ ​alcuni​ ​viaggi​ ​in Jamaica,​ ​dove​ ​Mekis​ ​scopre​ ​la​ ​cultura​ ​del​ ​genere,​ ​torna​ ​in​ ​Italia​ ​e​ ​comincia​ ​a​ ​comporre​ ​i​ ​primissimi riddim​ ​che​ ​vedono​ ​la​ ​luce​ ​nel​ ​omonimo​ ​primo​ ​disco​ ​lo​ ​stesso​ ​anno.​ ​La​ ​critica​ ​apprezza​ ​e​ ​la​ ​band​ ​arriva immediatamente​ ​in​ ​alcune​ ​importanti​ ​Radio​ ​e​ ​Mixtape​ ​europei​ ​ed​ ​americani.​ ​La​ ​band​ ​viene​ ​rifondata dopo​ ​la​ ​prima​ ​uscita​ ​discografica​ ​con​ ​l’ingresso​ ​al​ ​basso​ ​e​ ​alle​ ​produzioni​ ​di​ ​Winston​ ​Cobe​ ​e​ ​al trombone​ ​Dave.​ ​I​ ​Road​ ​to​ ​Zion​ ​prendono​ ​forma​ ​e​ ​consapevolezza​ ​delle​ ​loro​ ​performance​ ​dal​ ​vivo​ ​e​ ​nel frattempo​ ​cominciano​ ​le​ ​session​ ​di​ ​songwriting​ ​per​ ​il​ ​secondo​ ​disco​ ​“The​ ​Monkey​ ​Temple”​ ​uscito​ ​a​ ​fine Aprile​ ​2016.​ ​In​ ​pochi​ ​mesi​ ​la​ ​band​ ​riesce​ ​a​ ​suonare​ ​nei​ ​principali​ ​festival/eventi​ ​della​ ​zona​ ​come​ ​Zion Train​ ​Soundsystem,​ ​Festa​ ​Radio​ ​Onda​ ​d’Urto​ ​prima​ ​di​ ​JAH9​ ​insieme​ ​al​ ​mc​ ​Fitta​ ​Warri​ ​(Zion​ ​Train), MusicalZoo​ ​2016​ ​prima​ ​di​ ​Madaski​ ​from​ ​Africa​ ​Unite,​ ​Bergamo​ ​Reggae​ ​Festival​ ​e​ ​molti​ ​altri.​ ​La​ ​critica accoglie​ ​benissimo​ ​The​ ​Monkey​ ​Temple​ ​definendolo​ ​un​ ​disco​ ​di​ ​maturazione​ ​netta​ ​che​ ​porta​ ​la​ ​band​ ​a competere​ ​con​ ​i​ ​migliori​ ​progetti​ ​live​ ​Dub​ ​della​ ​penisola.​ ​Da​ ​ricordare​ ​anche​ ​la​ ​performance​ ​con​ ​la talentuosa​ ​cantante​ ​italo-senegalese​ ​Awa​ ​con​ ​due​ ​show​ ​a​ ​Brescia​ ​(prima​ ​di​ ​Mo’Kalamity)​ ​e​ ​a​ ​Reggio Emilia.​ ​A​ ​Gennaio​ ​2017,​ ​esce​ ​il​ ​primo​ ​vinile​ ​della​ ​band​ ​“Dub​ ​Against​ ​Blackjack”:​ ​un​ ​riddim,​ ​quattro versions.​ ​Un​ ​disco​ ​seguito​ ​da​ ​videoclip​ ​ufficiale​ ​curato​ ​da​ ​Charlie​ ​Vision,​ ​apprezzato​ ​illustratore​ ​del nord-est​ ​Italia.​ ​Un​ ​vinile​ ​in​ ​tiratura​ ​limitata​ ​e​ ​promosso​ ​con​ ​una​ ​serie​ ​di​ ​live​ ​in​ ​giro​ ​per​ ​l’Italia.

Dopo​ ​l’importante​ ​esperienza​ ​live​ ​presso​ ​Outlook​ ​Festival​ ​nel​ ​Settembre​ ​2017,​ ​la​ ​band​ ​torna​ ​con​ ​il​ ​terzo album​ ​Becoming​ ​Insane​ ​con​ ​numerevoli​ ​date​ ​in​ ​giro​ ​per​ ​la​ ​penisola​ ​e​ ​non​ ​solo.

I​ ​Road​ ​to​ ​Zion​ ​propongo​ ​un​ ​Electro​ ​Dub​ ​contaminato​ ​dalle​ ​venature​ ​europee​ ​senza​ ​dimenticare​ ​le origini​ ​del​ ​genere.​ ​Ritmiche​ ​“steppa”

che​ ​si​ ​alternano​ ​ad​ ​atmosfere​ ​oniriche.​ ​Sintentizzatori​ ​che​ ​ricordano​ ​le​ ​produzioni​ ​inglesi​ ​come​ ​Irition Steppa​ ​o​ ​quelle​ ​francesi​ ​come​ ​Kanka​ ​o​ ​Panda​ ​Dub.

Grazie​ ​alla​ ​presenza​ ​del​ ​trombone,​ ​l’atmosfera​ ​viene​ ​poi​ ​miscelata​ ​a​ ​seconda​ ​del​ ​brano​ ​portandola verso il lato più caldo ed armonico del genere.

Facebook​ ​Road​ ​to​ ​Zion​ ​:​ ​​https://www.facebook.com/roadtoziondub/

After Party

Loopin DJ SET (Black Music)

