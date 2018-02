Raquel Silva Joly per il San Valentino in jazz dell’Elegance Cafè

Il 14/02/2018 a Roma

Per la serata dedicata all’amore il progetto “Chansonnier” repertorio delle “chanson” francesi in auge dagli Anni ’40 fino agli Anni ’70, molte delle quali, per la loro bellezza e intensità, nel tempo sono divenute famose in Italia e nel mondo. Questo affascinante genere raccontato da Raquel Silva Joly, chitarrista, arrangiatrice e cantante di formazione classica, comprende le struggenti e indimenticabili note di Edith Piaf, Juliette Greco, Françoise Hardy, Dalida, Sacha Distel e molti altri.

Sul palco Raquel Silva Joly (voce,chitarra), Claudio Ginobi (fisarmonica), Giuseppe Arnetta batteria, David e Medina (basso).

Mercoledì 14 febbraio

ore 21.30

Elegance Cafè Jazz Club

Via Francesco Carletti, 5 – Roma

Euro 45 (cena e concerto)

Infoline 0657284458

https://www.youtube.com/watch?v=RWwVmh_agmY

Pubblicata il 07/02/2018