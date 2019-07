Rachel Gould Luigi Tessarollo Aldo Zunino Trio in concerto a Rivalta di Torino

Il 25/07/2019 a Rivalta di Torino

Quest’anno il Comune di Rivalta in provincia di Torino in collaborazione con Borgate dal vivo e Centro Goitre Jazz Promotion accoglierà per il concerto del 25 Luglio una delle voci più autentiche della scena jazz attuale: la Top Jazz Singer americana Rachel Gould, tra le più personali e mature cantanti di jazz oggi insieme a Luigi Tessarollo riconosciuto dalla critica tra i migliori chitarristi jazz oggi in Italia, una delle figure più interessanti, esperte e complete della chitarra jazz in Italia. I due musicisti si esibiscono insieme da più di quindici anni in festival e rassegne nazionali ed internazionali e hanno pubblicato due lavori discografici: per la Philology il CD live al Teatro Lauro Rossi di Macerata “Finally: the Macerata Concert” ed il più recente “Tribute to Hoagy Carmichael”. Rachel Gould è identificata all’unanimità da musicisti e intenditori fra le cantanti più sensibili e originali in attività oggi. Vanta una brillante carriera internazionale a fianco di artisti leggendari e a conferma di questo basti segnalare i dischi con Chet Baker, Woody Herman e Dave Liebman. Ha una lunga e corposa attività concertistica che la vede protagonista in prestigiose rassegne internazionali e Jazz Festival di tutto il mondo (Montreaux, Umbria Jazz, Verona jazz Festival, Comblain La Tour, Bruxelles jazz festival, Avignone, Villa Celimontana, Viggiano Jazz, Albenga jazz festival, Pavone Jazz festival, Avigliana Due laghi jazz festival…) in molti dei quali è affiancata da Luigi Tessarollo, (dischi tra gli altri con Stefano Bollani, in duo, Maurizio Giammarco, Flavio Boltro, George Garzone, Adam Nussbaum). Questa con Tessarollo è per la Gould una formazione a lei particolarmente congeniale: la formazione con chitarra, dalla sonorità calda e vellutata con ampie possibilità dinamiche e ritmiche e in cui ha modo di esibirsi non solo come interprete ma come grande improvvisatrice di assoli. Completano il trio il solido e swingante Aldo Zunino al contrabbasso ,tra i massimi esponenti di questo strumento in ambito jazzistico

Per info contattare

Pubblicata il 21/07/2019