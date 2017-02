Quelle che le donne dicono ….eccome! a “ISenzaTempo ” Hotel de la Ville

Il 11/02/2017 a Avellino

Sabato 11 febbraio ore 21

SENZATEMPO Il Club Del Jazz

“QUELLO CHE LE DONNE DICONO ….ECCOME !!!”

con DIEGO DE SILVA – scrittore e voce recitante

ADA MONTELLANICO – voce

STEFANO GIULIANO – sassofoni

ALDO VIGORITO – contrabbasso

Che cosa sono, esattamente, gli amanti?

Quella che formano incontrandosi è una coppia vera e propria, un allegato illecito del matrimonio che trama nella sua ombra aspettando di prenderne il posto, oppure un sodalizio più ambizioso, che non vuole far carriera, non aspira a promozioni o a passaggi di livello, ma trova la sua ragion d’essere nella passione e nell’amore fine a se stesso?

Sta davvero in piedi un edificio così alto? Gli amanti che si cimentano in un simile progetto, ci credono sul serio?

È, in poche righe, il tormento dei protagonisti di “Terapia di coppia per amanti”, il romanzo sul quale, MA NON SOLO, si fonda lo spettacolo che il Trio Malinconico (Diego De Silva, scrittore – voce narrante; Aldo Vigorito, contrabbasso e Stefano Giuliano, sassofono) e, SOLO per questa occasione, l’altra protagonista ed ospite del trio, la cantante ADA MONTELLANICO, portano in scena. Un breve viaggio letterario e musicale nella passione e nell’ossessione amorosa per raccontare e sdrammatizzare uno dei modi migliori per rovinarsi la vita !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

L’intera stagione 2016/2017 è sostenuta da:

- NODI DI BENESSERE

- MIELEPIU’

- GENERALI AGENZIA ITALIA DI AVELLINO

- BLU CENTER FORD AVELLINO

- NOVA RIGENERAZIONE – AVELLINO

Con la collaborazione della “LINO SORRENTINI COMUNICAZIONE”

Hotel de La Ville

Via Palatucci Avellino

Info: info.senzatempo@libero.it

Pubblicata il 07/02/2017