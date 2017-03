Punky reggae party con The Rebel live e Pipeline Sound System al Carmen Town

Il 24/03/2017 a Brescia

Venerdi 24 marzo 2017

CARMEN TOWN

Via Fratelli Bandiera (Brescia)

presenta

Punky reggae party

con The Rebel live

&

Pipeline Sound System

New vibes in da city!!!

Dopo il grande successo della prima serata il Carmen Town è felice di presentare la seconda festa reggae nel cuore del centro, un appuntamento unisce la performance rigorosamente live dei The Rebel e i migliori Sound System della scena reggae-dancehall bresciana.

THE REBEL è un progetto dedicato alla reinterpretazione di una speciale selezione di brani di Bob Marley, arricchiti nel sound da contaminazioni rock, funk e psichedeliche, che si traducono in sperimentazioni strumentali e improvvisazione nel set live. Non è semplicemente una tribute band, è una maniera per divulgare ed elaborare il messaggio musicale e sociale di uno dei compositori più ispirati di sempre.

Dal vivo la band crea un set live ballabile e potente che guida l’audience attraverso un viaggio musicale tra musica nera e bianca. Attualmente la band sta lavorando al repertorio originale per presentare e diffondere il proprio stile in Italia e all’estero.

The Rebel è un trio formato da:

Filippo De Paoli (voce, chitarra, loop station)

Marcello Daniele (basso, cori)

Marco Federici (tromba, flicorno, cori)

https://www.facebook.com/rebelmusicsound

Pipeline Sound System diffonde vibrazioni positive dal 2007 a Brescia e in tutte le yard coperte dal segnale.

http://pipelinesound.blogspot.it/

ingresso libero

dalle 22.00

per informazioni 3293987957

http://www.carmentown.it/

https://www.facebook.com/carmen.town.7/

Pubblicata il 22/03/2017