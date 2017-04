Punky reggae party con The Rebel live & Dj Balbo (Radio Onda d’Urto) al Carmen Town

Il 21/04/2017 a Brescia

Venerdi 21 aprile 2017

CARMEN TOWN

Via Fratelli Bandiera (Brescia)

presenta

Punky reggae party

con The Rebel live

&

Dj Balbo (Radio Onda d’Urto)

E’ di nuovo tempo di reggae nel cuore di Brescia!!!

Sempre presentato dal CARMEN TOWN torna il party che unisce il concerto live dei The Rebel ed i migliori Sound System della scena reggae-dancehall bresciana.

THE REBEL è un progetto dedicato alla reinterpretazione di una speciale selezione di brani di Bob Marley, arricchiti nel sound da contaminazioni rock, funk e psichedeliche, che si traducono in sperimentazioni strumentali e improvvisazione nel set live. Non è semplicemente una tribute band, è una maniera per divulgare ed elaborare il messaggio musicale e sociale di uno dei compositori più ispirati di sempre.

Dal vivo la band crea un set live ballabile e potente che guida l’audience attraverso un viaggio musicale tra musica nera e bianca. Attualmente la band sta lavorando al repertorio originale per presentare e diffondere il proprio stile in Italia e all’estero.

The Rebel è un trio formato da:

Filippo De Paoli (voce, chitarra, loop station)

Marcello Daniele (basso, cori)

Marco Federici (tromba, flicorno, cori)

https://www.facebook.com/rebelmusicsound

-DJ BALBO:

Resident del magazzino 47, Dj e Speaker per Radio Onda D’urto, Nei programmi Rasta Flow e Terapia Doppia H, DJ Balbo da più di vent’anni porta avanti le positive vIbes del reggae a Brescia

ingresso libero

dalle 22.00

per informazioni 3293987957

http://www.carmentown.it/

https://www.facebook.com/carmen.town.7/

Pubblicata il 19/04/2017