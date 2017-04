Piotta da vivo al Monk, presentazione ufficiale del nuovo singolo ‘Applausi al comandante’

Il 29/04/2017 a Roma

Tappa romana per Piotta, che al Monk presenterà i brani del nuovo EP dal titolo ‘8 ½’ pubblicato assieme al nuovo singolo e video ‘Applausi al comandante’ in concomitanza con il tour estivo che lo accompagna nelle principali città italiane. ‘Applausi al comandante’ si presenta con un ritmo incalzante e un ritornello che resta in testa già dal primo ascolto raccontano, con una metafora aerei, i pregi e difetti del nostro Paese, partendo proprio dalla consuetudine tutta italiana di applaudire il comandante durante l’atterraggio degli aerei. Tutti gli elementi tipici per un singolo estivo che tra sarcasmo e vis polemica, racconta i chiaroscuri della cultura italiana tra luoghi comuni, consuetudini e piccoli grandi retaggi quotidiani che ci riguardano un po’ tutti. Il video realizzato da Glauco Citati è stato girato all’interno della carlinga di un vero aereo, allestendo la scenografia proprio di volo di linea. Hostess, passeggeri, piloti partecipano alle scene sempre con l’ironia che contraddistingue le produzioni di Piotta, che per l’occasione ha inaugurato la sua personale linea aerea: la Air Piotta. Sempre in tema di luoghi comuni e sarcasmo, nel videoclip compare accanto al comandante Piotta, anche il gemello del discusso rapper Bello Figo nel ruolo di co-pilota.

Il sound dell’artista romano si è consolidato in quell’evoluzione di rap, rock e reggae che Tommaso ha maturato negli ultimi anni. Pioniere del rap italiano, ma anche, nuovo rappresentante di quel crossover musicale trasversale a più generazioni. Chitarre distorte, bassi slappati, batteria acustica e drum machine: questa la colonna sonora che unisce il pubblico più giovane ai supporter della prima ora.

Sul palco assieme a lui la band formata da Marco La Fratta (chitarra), Davide “Pad” Palmisano (basso), Claudio Cicchetti (batteria) e MarvelMex (cori).

In apertura la band La Base, hip hop/soul/funk da Roma. In più numerosi guest a sorpresa dal mondo della musica. A seguire dj set a cura di Radio Sonica.

Sabato 29 aprile

ore 22

Monk

Via Giuseppe Mirri, 35 – Roma

Ingresso Libero con tessera Arci

Infoline 0664850987

