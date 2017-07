Per ‘Vietri in scena’ A Jazz Simphony e Parresia

Dal 20/07/2017 al 23/07/2017 a Vietri sul mare

Per la rassegna Vietri in scena due concerti molto attesi quelli del 20 e del 21 luglio, due date per trascorrere le serate estive all’insegna della cultura e del divertimento.

“Vietri in Scena”, che per la parte musicale si avvale della direzione artistica del maestro Luigi Avallone, è realizzata in collaborazione con le associazioni Congrega Letteraria, Ceo, Associazione Ristoratori e Proloco di Vietri sul Mare. Mediapartner Puracultura.

Giovedì 20 luglio, nella location storica di Villa Guariglia, il concerto “A Jazz Simphony” con l’Orchestra Filarmonica Campana, diretta dal maestro Giulio Marazia, sax solista Marina Notaro. Le musiche scelte sono tratte da G. Ibert, G. Antheil, D. Schostakovitch, D. Ellington ed offrono un percorso per comprendere le strette relazioni tra musica classica e jazz nell’ambito della scrittura orchestrale.

Domenica 23 luglio si cambia scenario per trasferirsi alla Villa Comunale di Vietri sul Mare. Nell’arena: una terrazza sospesa tra cielo e mare, dove sarà possibile ascoltare il concerto “Parresia” con Igor Caiazza (vibrafono); Amedeo Ariano (batteria); Carlo Gravina (sax); Massimiliano Laganà (basso).

“Il progetto Parresia nasce, come spiega il significato della parola stessa, dal bisogno di ‘dire’ in maniera aperta, onesta e sincera tutto ciò che sentivo di voler dire, esprimendo e descrivendo in Musica un periodo di evoluzione, di crescita, di rinascita. Tutto ciò che facciamo in maniera spontanea, naturale ed istintiva, è sicuramente la cosa giusta, in quanto frutto del nostro lato più intimo, ingenuo e puro, caratteristica che solitamente accompagna gli artisti, i bambini e i matti” sottolinea Caiazza.

Pubblicata il 20/07/2017