Il 10/02/2018 a Manduria

Pat Battstone Trio feat. Alessandra Sulpasso in concerto al Bar dell’Angolo

Una serata all’insegna degli standard jazz e non solo

Sabato 10 febbraio, ore 22:00, il Bar dell’Angolo (Via degli Imperiali, 14 – Manduria) di Carmelo Massafra ospiterà il Pat Battstone Trio feat. Alessandra Sulpasso, inedita formazione costituita da Pat Battstone (pianoforte), Nico Catacchio (contrabbasso), Matteo Franzè (batteria) e Alessandra Sulpasso (voce) come special guest. Il repertorio del concerto sarà incentrato su alcuni celebri standard, reinterpretati ad hoc, siglati da George Gershwin, Sonny Rollins, Duke Ellington, Horace Silver, Chick Corea e molti altri leggendari artisti che hanno lasciato una traccia indelebile nella storia del jazz e della musica in generale. Eclettico pianista statunitense, Battstone incardina il suo playing su una costante ricerca, densa di tensione armonica e ricca di fascinose divagazioni free. Nell’arco della sua carriera ha condiviso palco e studio di registrazione con svariati ed eccellenti jazzisti, come: Richard Poole, Kit Demos, Jon Dreyer, Pamela Hines, Todd Brunel, Chris Rathbun, Gianna Montecalvo, Antonella Chionna e moltissimi altri ancora. Catacchio è un contrabbassista di notevole esperienza, molto apprezzato e attivo specialmente da sideman. Durante il suo percorso artistico ha collaborato con diversi musicisti di grande caratura, tra i quali: Evan Parker, Bob Mover, Paolo Fresu, Bruno Tommaso, Gianluigi Trovesi, Stefano Battaglia, Emanuele Cisi, Maurizio Giammarco, Nico Morelli, Michele Salgarello, Vito Di Modugno, Pino Minafra, Pippo D’Ambrosio. A soli 12 anni, Matteo Franzè è un puro talento della batteria. In possesso di un’energia comunicativa travolgente e contagiosa, grazie alle sue innate qualità musicali si è già esibito al fianco di jazzisti del calibro di: Stefano Di Battista, Ares Tavolazzi, Maurizio Giammarco, Antonio Ciacca, Luca Alemanno, Andrea Rea, Salvatore Russo, Daniele Sorrentino, Ettore Carucci, Nico Morelli. Cantante elegantissima, dal timbro godibile, che emana calore, Alessandra Sulpasso ha calcato i palchi insieme a uno stuolo di musicisti affermati in ambito nazionale e internazionale, come: Dennis Chambers, Aaron Spears, Kim Plainfield, Phil Maturano, Deborah J. Carter, Eddy Palermo, Fabio Zeppetella, Massimo Moriconi, Maurizio Dei Lazzaretti, Giuseppe Bassi, Gaetano Partipilo, Maurizio Rolli, Luca Alemanno, Ettore Carucci, Vincenzo Maurogiovanni, Daniele Gorgone, solo per citarne alcuni. Il live firmato Pat Battstone Trio feat. Alessandra Sulpasso è un appuntamento al quale i veri appassionati della buona musica non possono assolutamente mancare.

Mappa di Google Ingrandisci

Pubblicata il 04/02/2018