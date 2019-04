PALKOSCENICO: La storica band reggae-dub partenopea torna sulle scene con un nuovo live e brani inediti

Il 30/04/2019 a Succivo

PALKOSCENICO

Dal rock al reggae passando per l’elettronica. 20 ANNI E NON SENTIRLI

in concerto

Martedi 30 Aprile

Casale di Teverolaccio

Via Teverolaccio, Succivo

inizio ore 21:00 - ingresso gratuito ad inviti tramite la pagine Facebook

chi partecipa all’afterparty in omaggio due cd e una t-shirt

Ci sarà una raccolta fondi devoluti in beneficenza a sostegno di laboratori per bambini disabili e normodotati La band capitanata dal cantautore Lello Tramma - che per l’occasione festeggerà anche i suoi primi 40 anni – è formata da Trame Basse (suoni ed effetti), Pasquale Pezzullo (basso), Guido Amalfitano (batteria), presenterà alcuni brani inediti tra i quali il remix di Try brano che vede il featuring di ospiti nazionali e internazionali. In “Try” troverete l’energia dei Palk, l’esperienza di Madaski, la voce soul/funk di Dean Bowman, il tutto mixato da Neil Perch - Zion Train.





Il brano remix di “Try” è supportato da un video girato durante un viaggio in Giamaica fatto da Trame Basse (Antonio Tramma) e racconta in maniera semplice la natura e gli ambienti della terra del reggae. Luoghi rurali, popolo semplice e il mare che è il punto di congiunzione con Napoli.

Il concerto dei Palkoscenico è anche una buona occasione per festeggerà il 40 esimo compleanno di Lello Tramma, che ha deciso di destinare la raccolta fondi all’associazione “Guardateci negli occhi” che da anni lavora, sul territorio della provincia di Napoli Nord, per alleviare le sofferenze d’autismo. L’idea è realizzare un laboratorio musicale per i ragazzi normodotati avvicinandoli all’arte della musica e permettere loro di trovare nuovi metodi di espressione sociale. Saranno gli stessi musicisti che compongono i Palkoscenico a realizzare il laboratorio e verranno coinvolti anche altri musicisti. Un modo diretto e concreto per mettersi a disposizione di realtà associative del loro territorio.

https://www.facebook.com/ palkoscenico/

Pubblicata il 24/04/2019