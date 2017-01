Omar Sosa e Gustavo Ovalles all’Hotel de La Ville (AV) per l’Associazione “I Senzatempo”

Il 22/01/2017 a Avellino

Un evento internazionale ancora una volta a I Senzatempo, arrivano il 22 gennaio di domenica alle ore 19.00: Omar Sosa e Gustavo Ovalles.

Omar Sosa, che non ha certo bisogno di molte presentazioni è artista di fama internazionale di origini cubane. Pianista, percussionista e compositore ha la capacità di creare un legame preciso tra la filosofia sonora tipica delle radici africane e quelle della sua terra di origine.

Omar Sosa esemplifica perfettamente lo spirito di Duke Ellington come creatore di una musica che trascende le categorie, testimoniata anche dai circa 20 album come leader: è un musicista planetario che meglio rientra nella world music, nella sua classificazione più ampia. La sua curiosità, uno spirito musicale generoso, una dedizione al gruppo come elemento fondamentale della creazione, e un’apertura a sonorità nuove e combinazioni insolite animano tutto ciò che Omar fa. Durante il concerto sarà accompagnato dal percussionista Gustavo Ovalles, straordinario musicista che si forma musicalmente tra Cuba e Venezuela e con cui collabora sin dal lontano 1999.

Gustavo Ovalles riesce a farci scoprire sonorità molto diverse da quelle a cui siamo abituati. L’ispirazione viene da lontano si immerge in radici culturali antiche che divengono moderne al contatto con le mani dell’artista.

Anche questo evento nasce grazie al supporto di straordinari Mecenati: Nodi di Benessere, Mielepiù, Ford Blucenter Avellino, Generali Agenzia Avellino Italia e Nova Rigenerazione. Ed alla sensibilità della Lino Sorrentini Comunicazione.

Il 22 gennaio 2017 presso l’Hotel de la Ville Via Palatucci Avellino, ore 19.00, minuto più minuto meno, in fondo il jazz non ha mai un “tempo” preciso.

Per informazioni: info.senzatempolibero.it

Pubblicata il 17/01/2017