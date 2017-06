Omaggio a Wayne Shorter | Susanna Stivali in concerto alla Casa del Jazz presenta nuovo album “Going for the unknown”

Il 09/06/2017 a Roma

Venerdì 9 giugno, ore 21.00, alla Casa del Jazz di Roma, Susanna Stivali in concerto per presentare il suo nuovo album “Going for the unknown – Omaggio a Wayne Shorter”.



Nuovo progetto della vocalist, autrice e compositrice Susanna Stivali, una delle più note cantanti jazz italiane dell’ultima generazione. Dopo una collaborazione con il pianista Fred Hersch nell’album “Piani DiVersi”, e dopo aver appena finito di registrare in Brasile un altro progetto dedicato a Chico Buarque “Caro Chico”, con Chico stesso ospite nel progetto e appena uscito per una delle più importanti etichette brasiliane, la Biscoito Fino, Susanna Stivali torna al jazz con questo progetto, un omaggio alla musica e al genio di Wayne Shorter, il musicista che più rappresenta l’evoluzione della musica jazz degli anni ’50 fino ad oggi.

“Going for the unknown” è una frase di Shorter stesso che rispecchia la sua poetica, presa come titolo per questo progetto che è riproposizione ma anche ricerca di nuovi spunti partendo dalla scrittura di Shorter, una scrittura moderna, connessa con le radici, sintetica e profondamente lirica allo stesso tempo che si sposa, inaspettatamente, con il verso cantato.



Susanna Stivali ha fatto uno studio specifico su come i versi potessero sposare le composizioni di Shorter, cercando di rispettare la sua poetica. La voce, come nella migliore tradizione del jazz vocale, è uno strumento che cerca interazione con gli altri strumenti, restando, allo stesso tempo un potente tramite di narrazione. Grande parte dei testi sono scritti dalla vocalist, in tre lingue diverse: inglese, la lingua del compositore; Italiano, la lingua di Susanna e portoghese, una lingua che è profondamente connessa con la musica e la vita di Shorter, ma anche un linguaggio che Susanna Stivali frequenta e ama.

Il progetto uscirà nel 2017 con la rivista Jazzit. Susanna Stivali, in questo concerto all’interno della rassegna Midjane alla Casa del Jazz, sarà accompagnata da Alessandro Gwiss al pianoforte, Pietro Ciancaglini al contrabbasso e Marco Valeri alla batteria.

Formazione

Susanna Stivali, voce, electronics

Alessandro Gwiss, pianoforte, electronics

Pietro Ciancaglini, contrabbasso

Marco Valeri, batteria

Venerdì 9 giugno ore 21.00

Casa del Jazz

Viale di Porta Ardeatina, 55, 00154 Roma

Ingresso euro 10

Mappa di Google Ingrandisci

Pubblicata il 05/06/2017