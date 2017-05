Napoli Jazz Fest III Edizione organizzata da Napoli Jazz Club

Dal 04/05/2017 al 07/05/2017 a Napoli

Riparte da dove avena lasciato il Napoli Jazz Fest , riparte dal Centro Storico , dalla valorizzazione dei monumenti poco conosciuto del nostro patrimonio artistico , architettonico e culturale , riparte dalla collaborazione con il Comune di Napoli – Assessorato alla Cultura , riparte dal Maggio dei Monumenti , riparte con la buona musica con una forte caratterizzazione al femminile .

Infatti questa 3° edizione è stata anticipata al mese di maggio ( anzichè settembre ), appunto per poter meglio interfacciare , l’offerta di musica di qualità lontana dai soliti circuiti mediatici, e la sempre maggiore richiesta di conoscenza di quei luoghi di particolare pregio architettonico e culturale quali possono essere la Basilica di S. Giovanni Maggiore e il Centro Culturale DOMUS ARS ,( sito nella Chiesa di San Francesco delle Monache ), con i flussi turistici e con la sempre crescente curiosità dei cittadini napoletani che nei prossimi mesi , invaderanno le strade e le piazze del centro storico di Napoli .Anche in questa occasione l’Ass. Cult. New Around Midnight , con questa iniziativa , contribuisce al Restauro dell’Organo Giovanni Galasso del 1890 ,presente all’interno della Basilica San Giovanni Maggiore

Si parte giovedì 4 maggio alle ore 21,00 con il concerto del trio di Elisabetta Serio che per l’occasione gode della partecipazione del celeberrimo sassofonista argentino Javier Girotto La musica proposta è per lo più originale, brani scritti dalla Serio, semplici e diretti nella loro complessità. Composizioni di ispirazione classica nella forma, jazz nell’improvvisazione, strizzando l’occhio al rock, ma soprattutto evolvendosi in una costante ricerca

Grande è l’attesa per il concerto di venerdì 5 maggio alle ore 21,00 , quando alla Basilica di San Giovanni maggiore farà tappa Chiara Civello ed ilo suo Eclipse tour , infatti a tre anni di distanza dall’ultimo disco “Canzoni” e dopo il fortunato tour che l’ha portata ad esibirsi in Italia e all’estero, la sofisticata cantautrice CHIARA CIVELLO torna con un nuovo progetto discografico,“ECLIPSE” L’Eclisse è un’ombra nel sole o un sole nell’ombra, è una macchia scura che ha il sapore del vuoto e gli argini infuocati. È la fine di qualcosa e l’inizio di altro. La vita ha tante eclissi, tanti vuoti e col tempo ho imparato a lasciarli risuonare… e a farli ballare.

Ricca di swing e di grande divertimento si annuncia l’esibizione di sabato 6 maggio infatti la Big Band composta da 35 allievi del Liceo Musicale Margherita di Savoia con la direzione musicale del M° Bruno Persico, docente di musica d’insieme, con la collaborazione dei docenti di strumento Attilio Foglia, Claudio Borrelli, Edoardo Ottaiano, Francesco Guetta e Vincenzo Leurini. ed accompagnati per l’occasione d Giulio Martino al sax e da Lorenzo Federici alla tromba , Il repertorio spazia tra la musica da film con la “Raider’s March” di John Williams (tratta da Indiana Jones) ai classici standard del Jazz come “Take Five”, proposto nella versione latina di Tito Puente e “The Chicken” di Jaco Pastorius.

La 3° edizione del Napoli Jazz Fest chiuderà i battenti con una particolarissima esibizione del duo vocale composto da Carlo Lomanto ed Emilia Zamuner che Domenica 7 maggio alle 11,30 presso il Centro Cultura DOMUS ARS con il progetto “ A Cappella Project “

A Cappella Project è il nuovo progetto musicale di Carlo Lomanto ed Emilia Zamuner nel quale i due vocalist senza l’ausilio di strumenti musicali, spaziano dalla musica classica al jazz alla World music fino alla libera improvvisazione.Da Vivaldi a Miles Davis da Mozart a Herbie Hancock le due voci da sole pian piano si moltiplicano e si trasformano attraverso il sapiente uso della “Live Electronics” in cui Lomanto è maestro

Emilia Zamuner ex allieva di Lomanto è una delle voci più interessanti del panorama jazz nazionale è figlia d’arte e ha la musica nel sangue, ha vinto l’anno scorso il prestigioso premio internazionale “Massimo Urbani”

In particolare il Napoli Jazz Fest si svolgerà a Napoli dal 4 al 7 Maggio secondo il seguente calendario di eventi ;

Giovedì 4 Maggio ore 21.00 – Basilica San Giovanni Maggiore

Elisabetta Serio 4et feat Javier Girotto

Posto unico a sedere €. 15,00 + prev.

Venerdì 5 Maggio ore 21.00 – Basilica San Giovanni Maggiore

Chiara Civello - Eclipse Tour 2017

Posto unico a sedere €. 20,00 + prev.

Sabato 6 Maggio ore 21.00 - Basilica San Giovanni Maggiore

MdS BigBand – Studenti Liceo Margherita di Savoia

special guest ; Giulio Martino & Lorenzo Federici

Posto unico a sedere €. 7,00 + prev.

Domenica 7 Maggio ore 21.00 – DOMUS ARS Centro Cultura

Carlo Lomanto & Emilia Zamuner “ a cappella project “

Posto unico a sedere €. 10,00 + prev. – info & prenotazioni 081.3425603

info e prevendite per i concerti alla Basilica San Giovanni Maggiore ;

081.7611221 – 081.5568054 – 081.5564726 – 081.5519188

www.go2.it – www.promosnapoli.it – www.concerteria.it

Pubblicata il 04/05/2017