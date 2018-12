“N” Jazz Trio ospite al Bar dell’Angolo

Il 26/12/2018 a Manduria

L’appuntamento con la buona musica è per mercoledì 26 dicembre alle 22:00

Un maliardo continuum fra tradizione e modernità, che nasce dall’idea di attingere dal prezioso e inesauribile patrimonio storico jazzistico come punto di partenza, per poi intraprendere direzioni stilistiche che si incardinano su un’impronta estremamente moderna. Mercoledì 26 dicembre, ore 22:00, “N” Jazz Trio, nuova e interessante formazione costituita da Eugenio Macchia (pianoforte), Antonello Losacco (contrabbasso) e Marcello Nisi (batteria), terrà un concerto al Bar dell’Angolo di Carmelo Massafra (Via degli Imperiali, 14 – Manduria). Il trio presenterà un repertorio comprendente alcuni capolavori compositivi siglati da Herbie Hancock e Mulgrew Miller, reinterpretati ad hoc in maniera del tutto personale e in chiave moderna, oltre a qualche brano originale. Vincitore del “Luca Flores Piano Competition”, “Miglior pianista” all’”International Jimmy Woode Award” e “Primo Classificato” al “Premio Internazionale Massimo Urbani”, Macchia è uno fra i più fulgidi talenti italiani del piano jazz della sua generazione. Il suo playing è fortemente energico, brillante e fluente, sostenuto da un’ottima padronanza tecnica, da un timing tetragono e da un verace senso dello swing. Grazie alle sue spiccate qualità musicali, ha condiviso il palco al fianco di numerosi jazzisti blasonati a livello nazionale e mondiale, fra cui: George Garzone, Joe Locke, Antonio Sanchez, Jason Marsalis, Francisco Mela, Vladimir Kostadinovic, Edmar Castaneda, Fabrizio Bosso, Dario Deidda, Furio Di Castri, Stefano Bagnoli, Massimo Manzi, Nicola Angelucci. Oltre a tenere svariati e prestigiosi concerti in Italia, ha esportato le sue doti artistiche anche nella patria del jazz per antonomasia: gli Stati Uniti. Losacco è un giovane e talentuoso contrabbassista. Profondamente legato ai valori della tradizione jazzistica, ma al contempo aperto all’innovazione, spinto dalle sue rimarchevoli virtù si è esibito insieme a parecchi musicisti di rango internazionale, tra i quali: Sarah Jane Morris, Bobby Watson, Jed Levy, Michael Rosen, Mark Sherman, Yu Ying Hsu, Tina Raymond, Giovanni Falzone, Roberto Ottaviano. Assai interessante per la sua singolare concezione del drumming, improntata su un costante e tensivo spostamento degli accenti, sulla poliritmia e su una continua ricerca timbrica e ritmica, Nisi è un batterista dalla notevole esperienza. Nel corso della sua attività concertistica ha calcato la scena in compagnia di alcuni fra i migliori jazzisti del panorama internazionale, come: Benny Golson, Sonny Fortune, Bobby Watson, Frank Lacy, Chico Freeman, Bob Franceschini, Javier Girotto, Miroslav Vitous, Marco Tamburini, Paolo Fresu, Antonio Faraò, solo per citarne alcuni. Nel suo curriculum annovera vari e significativi live all’estero, in nazioni quali: Russia, Germania, Belgio, Svezia, Svizzera, Montenegro, Albania, Galles. Per rompere la monotonia delle feste natalizie o per trascorrere una serata diversa dal solito, il concerto firmato “N” Jazz Trio rappresenta una ghiotta occasione da cogliere al volo soprattutto per arricchirsi dal punto di vista della cultura musicale.

Bar dell’Angolo (Via degli Imperiali, 14 – Manduria)

Mercoledì 26 dicembre – Ore 22:00

Eugenio Macchia, pianoforte

Antonello Losacco, contrabbasso

Marcello Nisi, batteria

Pubblicata il 19/12/2018