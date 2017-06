Musica Nuda e Avion Travel | Doppio concerto al Carroponte di Milano

Il 21/06/2017 a Sesto San Giovanni

Doppio concerto in programma mercoledì 21 giugno al Carroponte di Milano. Alle ore 21.15 il duo Musica Nuda, alias Petra Magoni e Ferruccio Spinetti. A seguire, alle ore 22.30, sarà la volta degli Avion Travel.

Il concerto di Milano ha un significato particolare per le due formazioni. Infatti, seppur molto diversi, per vocazione ed espressione, Musica Nuda e Avion Travel sono legati tra loro artisticamente da molti anni e i loro percorsi musicali si sono spesso incrociati, grazie anche alla presenza di Spinetti, contrabbassista di entrambe le formazioni. Furono proprio Petra Magoni e Ferruccio Spinetti ad aprire nel 2007 le date del tour degli Avion; inoltre, Petra Magoni ha partecipato al progetto “Canto Stefano” di Fausto Mesolella dedicato a Stefano Benni e recitato insieme a un altro degli Avion, Peppe Servillo, nel film Transeuropae Hotel di Luigi Cinque. infine, sempre Petra, interpreterà Don Giovanni nell’omonima opera che sta per essere messa in scena insieme all’Orchestra di Piazza Vittorio, guidata da Mario Tronco.

La serata al Carroponte si inserisce, quindi, nello spirito delle grandi collaborazioni artistiche che nutrono da sempre i numerosi progetti di entrambi i gruppi e delle singole individualità coinvolte.

Per Musica Nuda, quella al Carroponte, sarà la prima tappa estiva del “Leggera Tour”, in cui il duo propone una selezione dei principali successi, insieme ai brani del nuovo album “Leggera”, uscito a gennaio 2017, testimoniando un sodalizio più che decennale fra la cantante toscana e il musicista casertano. L’incontro fra la voce di Petra Magoni e il contrabbasso di Ferruccio Spinetti, infatti, dapprima fortuito e casuale, è ormai continua espressione di una maturità musicale corrispondente alla grande intesa e affinità fra le due sensibilità artistiche.

Dopo l’esibizione di Musica Nuda, saliranno sul palco gli Avion Travel che ripercorreranno i momenti salienti del loro percorso artistico. Nello spirito del “ReTour” cominciato nel 2014, anche al concerto al Carroponte, gli Avion regaleranno al pubblico una serata di atmosfere suggestive e melodie ben collaudate, le stesse che hanno reso la storica formazione casertana un faro nell’ambito della musica live d’autore. La cura, la passione e l’artigianalità dei testi e degli arrangiamenti sono gli elementi che compongono un repertorio che scaturisce da 30 anni di carriera. La scaletta proposta da una delle realtà più apprezzate dello scenario musicale italiano vedrà, infatti, i grandi successi e i brani più amati dal pubblico che sarà accompagnato in un vero e proprio viaggio tra i ricordi più intimi e personali attraverso le note della grande musica italiana.

Per gli Avion Travel, questo concerto ha un significato molto importante perché è una delle prime date senza Fausto Mesolella, scomparso prematuramente il 30 marzo di quest’anno.

Onorare la memoria di Fausto – raccontano gli Avion Travel – significa per noi restituire l’immagine che di sé egli dava come artista nelle sue canzoni. Da qui la necessità di frequentare il nostro comune repertorio e fondarne uno nuovo lì dove con lui ci siamo interrotti.

Sul palco, saranno presenti Peppe Servillo alla voce, Duilio Galioto al piano e tastiere, Peppe D’Argenzio al sax, Ferruccio Spinetti al contrabbasso e Mimì Ciaramella alla batteria.

Musica Nuda

Petra Magoni, voce

Ferruccio Spinetti, contrabbasso

Avion Travel

Peppe Servillo, voce

Duilio Galioto, piano e tastiere

Peppe D’Argenzio, sax

Ferruccio Spinetti, contrabbasso

Mimì Ciaramella, batteria

Mercoledì 21 giugno

Carroponte, Via Luigi Granelli, 1, 20099 Sesto San Giovanni, Milano

Musica Nuda| inizio concerto Ore 21:15

Avion Travel | inizio concerto Ore 22:30

Apertura cancelli Ore 20:00

Ingresso con biglietto unico € 20,00 + d.p.

Info: www.carroponte.org | www.bubbamusic.it

Evento FB: www.facebook.com/events/1495393967199852

