Musica Che Cura, la solidarietà arriva in streaming

Dal 10/04/2020 al 11/04/2020 a Streaming

Al via venerdì 10 e sabato 11 aprile 2020 dalle 18.30 alle 23.30 Musica Che Cura Streaming Festival, l’evento musicale online ideato da Django Concerti per raccogliere fondi dedicati all’emergenza Coronavirus. Una staffetta virtuale in cui si passeranno il microfono più di 30 artisti italiani e internazionali dal rap al rock, dal reggae al pop, passando per l’elettronica, il jazz e il cantautorato senza confini di genere.

Due giornate di musica live dove tutti i partecipanti daranno il loro personale contributo da casa, ricreando quella che è l’atmosfera allegra dei Festival e sensibilizzando il pubblico in un’azione concreta di solidarietà.

La line up degli artisti coinvolti da tutta Italia comprende Apollo Beat, Buzzy Lao, Claver Gold, Chris Obehi, Davide Shorty, DJ Gruff, Espana Circo Este, Forelock, Godblesscomputers, Junior V, Leandro, Lion D, Mama Marjas, Marianne Mirage, Massimo Zamboni, Mellow Mood, Moder, Murubutu, MyOwnMine, Nandu Popu (Sud Sound System), Nico Royale, Raphael, Sergio Beercock, SLWJM, Solomon B, Technoir, THINKABOUTITT e TMHH.

Dall’estero hanno aderito i cileni paladini della cumbia Chico Trujillo, il guru del reggae giamaicano Clinton Fearon e lo spagnolo Tony Moreno leader Eskorzo.

Come ogni festival che si rispetti, le due giornate di live termineranno con DJ set e si legheranno con un filo rosso tra le diverse performance. Le esibizioni saranno poi intervallate da videomessaggi di giornalisti e artisti come Carlo Pastore, Don Ciccio, Federico Durante, Giovanni Ansaldo, Kris Reichert, Michele Wad Caporosso, Petra Loreggian, Pierfrancesco Pacoda, Raffaele Costantino, Seun Kuti e molti altri.

Lo scopo è quello di ricordare al pubblico l’obiettivo della due giorni del Festival: contribuire attraverso la raccolta fondi attiva su GoFundMe a sostenere il Dipartimento della Protezione Civile nell’impegno per l’emergenza Coronavirus (è già possibile donare il proprio contributo attraverso il link seguente https://www.gofundme.com/f/musicachecura).

L’evento sarà trasmesso sulla pagina facebook di Django Concerti (https://www.facebook.com/djangoconcerti.it/) e in simultanea su tutte le pagine degli artisti e degli ospiti coinvolti.

Pubblicata il 06/04/2020